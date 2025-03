Pedidos de censura contra Juan José Santiváñez fracturan alianza que sostiene el régimen de Dina Boluarte

Los pedidos de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fracturaron a la coalición parlamentaria que sostiene el régimen de Dina Boluarte. Por un lado, Fuerza Popular y Renovación Popular impulsan mociones para removerlo, mientras que Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre no han promovido ninguna.

Ayer, a través de un comunicado, la bancada cerronista exigía la “reorganización inmediata del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, y la salida de sus titulares; dado que sus planes y estrategias contra la inseguridad ciudadana han fracasado”.

Pero en ninguna línea mencionaron la necesidad de aprobar una censura contra Santiváñez. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prefirió culpar al sistema económico por esta crisis. “La inseguridad ciudadana es un engendro del capitalismo. En los países socialistas, la inseguridad es mínima o inexistente”, tuiteó.

Mientras que APP, básicamente, invocó a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial a actuar de forma conjunta, tras el asesinato de Paul Flores, Russo, del grupo de cumbia Armonía 10. El Congreso, que preside el apepista Eduardo Salhuana, por su parte, solo anunció que convocará a un pleno para abordar leyes sobre seguridad ciudadana.

Al cierre de esta nota, había tres mociones de censura contra el ministro del Interior impulsadas por la izquierda y Renovación Popular. Sin embargo, Perú Libre y APP no habían anunciado sumarse a ninguna.

En la bancada apepista, pese a eso, hubo algunas excepciones.

La primera moción, impulsada por la congresista del Bloque Democrático Popular Susel Paredes, fue presentada el domingo luego de completar 34 firmas —el mínimo necesario era 33—. Sus colegas Lady Camones, de APP, y la no agrupada María del Carmen Alva se habían sumado al pedido.

El documento lleva las rúbricas de parlamentarios del Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Juntos por el Perú, Podemos Perú y la Bancada Socialista.

Ayer fue presentada la segunda moción de censura, promovida por el congresista de la Bancada Socialista Jaime Quito, quien también consiguió 33 firmas. “Exigimos su salida (del ministro del Interior) por el fracaso en seguridad y los graves cuestionamientos en su contra. ¡Que la mayoría parlamentaria deje de blindarlo!”, expresó.

La tercera moción fue enviada por el congresista de Renovación Popular Diego Bazán, pasadas las 4 p.m. Este pedido lleva las rúbricas de legisladores de los mismos grupos que se sumaron a los de Paredes y Quito.

“Renovación Popular evaluó los resultados de las medidas del sector (en febrero). ¿Cómo íbamos entonces? Aumento de homicidios, ineficacia del estado de emergencia y atentado al Ministerio Público. ¿Qué ha cambiado hoy? Nada o, mejor dicho, ha empeorado. No hay autoridad que se ponga en frente de los criminales. Si bien esto no es una solución, le da la oportunidad al Gobierno de corregir acciones y endurecer su política contra la criminalidad”, tuiteó Bazán.

Pero, además, tres parlamentarios de APP se sumaron a la moción de Bazán: Lady Camones, Juan Carlos Lizarzaburu y Roberto Chiabra.

Giro del fujimorismo

La cuarta moción es promovida por la bancada de Fuerza Popular. La congresista fujimorista Patricia Juárez aseguró que llegarán a las 33 firmas. “Todos los miembros de la bancada estamos firmando”, respondió Juárez a la prensa.

El congresista naranja Víctor Flores dijo que su grupo no se sumó a la moción de Paredes porque considera que esta estuvo mal planteada. “Vamos a presentar, pero de una manera sustentada (…). Se ha vuelto intolerable (el ministro del Interior)”, respondió en Canal N.

Distinta respuesta dio el fujimorista Ernesto Bustamante. “La pregunta es qué ganamos removiendo al ministro del Interior. Mi partido ha propuesto la renuncia, pero la bancada está compuesta por 21 personas. El comunicado incluye que se promoverá una moción de censura. Cuando tengamos otro ministro del Interior, seguirá el problema”, manifestó ante la prensa.

La posición de FP es colegiada, así Bustamante esté en desacuerdo, deberá acatar. El documento de la moción que prepara este partido dice que “el Congreso acuerda censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la inseguridad ciudadana en el país y la falta de cooperación para mejorar el sistema de administración de justicia”.

Para la oposición resultó inesperado el giro del fujimorismo. En setiembre del año pasado, el partido de Keiko Fujimori se opuso a la interpelación del ministro y hace una semana sus congresistas rechazaron el allanamiento realizado a la vivienda de Santiváñez.

Recién la reacción se produjo cuando pereció un integrante de un grupo de cumbia originario de Piura, región que fue uno de los bastiones electorales del fujimorismo en los comicios generales del 2021.

Cuando trascendió que Fuerza Popular impulsaba una moción de censura y que APP se mantenía neutral, existió la preocupación de que el debate sobre la continuidad de Santiváñez se dilate hasta después de la semana de representación de los congresistas.

Pero Juárez adelantó que las mociones serán debatidas esta semana. “Esto se debe estar viendo el viernes”, aseguró a la prensa. Hoy habrá Junta de Portavoces y será definida la agenda del Pleno. Chiabra alertó de que es importante que la discusión de la censura sea de día y no entre gallos y medianoche.

Las mociones de censura, primero, deben ser admitidas a debate y luego ser votadas para definir el futuro de Santiváñez en el gabinete. Para removerlo son necesarios 66 votos. Sin APP ni Perú Libre, el fujimorismo, sus aliados y los grupos de izquierda pueden lograrlo.

El problema es que en el Congreso todavía hay posiciones ambiguas. El partido político Acción Popular, en un comunicado el domingo, exigió la renuncia del ministro del Interior, pero con sus legisladores hay otras opiniones.

“Siempre he dicho que no es necesario (que se vayan los ministros). Lamentablemente, están sucediendo varias cosas. El Ejecutivo tiene que mejorar eso. Hay dos pedidos de censura, ya todas las bancadas se han pronunciado. Como bancada, no hemos firmado”, respondió la congresista acciopopulista Silvia Monteza.

Su colega María del Carmen Alva, quien también milita en AP, en cambio, enfatizó que ya no se puede esperar más a Santiváñez. “En mi opinión, he decidido que este señor se tiene que ir. Le pedimos a la presidenta que lo retire”, manifestó.

El partido político Podemos Perú exigió un pleno extraordinario para temas de seguridad ciudadana. Un grupo de sus parlamentarios se ha sumado a las mociones de censura, pero otros no se han pronunciado. La congresista de esta bancada Ariana Orué afirma que sí apoyarán la remoción de Santiváñez. “Estamos en contra de la gestión del ministro. Vamos a apoyar la censura. “Vamos a votar para que se le censure al ministro de manera colegiada”, manifestó.

La otra salida que plantean las bancadas que suscriben la censura es que el ministro renuncie. La presidenta Dina Boluarte, sin embargo, lo protege. Incluso, durante una ceremonia por el inicio del año escolar, pretendió desviar la atención planteando otra vez la sanción de la pena de muerte. “Estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, anunció.

Se trata de una propuesta que implicaría retirar al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el fujimorismo minimizaron su iniciativa. “Me parece un distractivo”, dijo Juárez. Boluarte se está quedando sola en su defensa al ministro.