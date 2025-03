Ley Mordaza: abstenciones de FP y APP fueron claves para aprobar norma que persigue a la prensa

Durante la sesión del Pleno del Congreso del 13 de marzo, se aprobó en primera votación la denominada "Ley Mordaza", impulsada por la bancada Perú Libre. Esta normativa busca modificar el Código Penal y el Código Civil con la finalidad de criminalizar las investigaciones periodísticas, pues añade el delito de "violación a la intimidad" y amplía las sanciones por delitos de difamación y calumnia.

La norma fue aprobada con 36 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. De estas cifras predominó que los grupos parlamentarios Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso decidieron votar en su mayoría en abstención. Si las bancadas en mención hubiesen decidido votar contra la "Ley Mordaza", el marcador hubiese quedado con mayoría de votos en contra.

Congresistas de Fuerza Popular se pronuncian

La controvertida Ley Mordaza sería sometida a una segunda votación durante la semana próxima. Ante ello, La República contactó a congresistas del partido político de Keiko Fujimori para saber si mantendrán su abstención al voto o cambiarán su postura.

El parlamentario Ernesto Bustamante, quien se encontraba con licencia personal durante la votación, precisó que Fuerza Popular aún no cuenta con una posición definida para la segunda votación; sin embargo, sí indicó que su opinión personal es en contra.

"Me parece que no se debe criminalizar el derecho a la libertad de expresión usando como pretexto el derecho al honor. En mi opinión personal, no estoy de acuerdo en que la injuria, difamación, y calumnia sean delitos penales, si no tan solo deben ser materia de litigio civil", precisó.

Su colega de bancada Jeny López respondió que todavía no se ha discutido en Fuerza Popular la postura que tomarán durante la segunda votación y se lavó las manos. "En lo personal, considero que se mantendrá la misma posición, en abstención", dijo.

Por su parte, la congresista naranja Auristela Obando evitó pronunciarse y se excusó en que el lunes 17 de marzo será discutida esta ley en la Comisión de Justicia y que luego tendrá una idea más clara. Pero cabe precisar que esta norma ya fue aprobada en primera votación en el Pleno, por lo que es innecesario que sea deliberada en una comisión ordinaria.

El otro grupo parlamentario que se abstuvo en su mayoría fue Alianza Para el Progreso (APP). Este diario buscó entrevistar a los congresistas acuñistas, pero al cierre de esta nota ninguno respondió.

¿Qué busca la Ley Mordaza y cómo recorta derechos a la prensa?

El proyecto de ley propone el aumento de la pena privativa de libertad hasta ocho años para los delitos de calumnia y difamación, además de la imposición de sanciones económicas en favor del querellante.

Además, introduce el término jurídico del delito de "violación a la intimidad", justo en un contexto de revelaciones de fotografías de la presidenta Dina Boluarte que suman a la investigación por ausencia del cargo tras presuntamente haberse sometido a cirugías estéticas.

La norma también propone reducción del plazo para que los medios de comunicación se rectifiquen, limitándolo a solo un día. Teniendo en cuanto que muchos programas periodísticos de investigación, radial o prensa escrita no se emiten a diario, se dificulta cumplir con lo requerido.

Mediante un comunicado firmado por la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas alertaron que la propuesta legislativa no cumple con los estándares internacionales fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su pronunciamiento, instaron al Congreso a reconsiderar su aprobación, advirtiendo que la norma, en lugar de garantizar derechos fundamentales, podría vulnerar la libertad de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información.

Es incierto si la segunda votación será en la sesión del Pleno de esta semana. Pero lo concreto es que su desenlace depende de la decisión que adopten las bancadas de Fuerza Popular y APP.

Perú Libre ataca a la prensa

La congresista de Perú Libre, María Aguero, presentó un proyecto de ley que pretende controlar y perseguir a los medios de comunicación, a través de la fiscalización de las fuentes de financiamiento y las actividades de la prensa.

El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas también se pronunciaron en contra de esta iniciativa que deberá ser discutida en la Comisión de Justicia, que lidera el congresista cerronista Isaac Mita.