Yessenia De la Cruz Rivas, trabajadora del estudio de abogados de Santivañez, y quien es sindicada de esconder la computadora y un iPad del ministro del Interior, salió del país el último viernes 14 de marzo, según su registro migratorio. De acuerdo a la información que accedió Latina, la mujer que goza de una extrema confianza de Juan Santiváñez, viajó a Chile.

El viaje de Yessenia se da luego de que se conociera por un colaborador eficaz que el ministro del Interior entregó dispositivos electrónicos a De la Cruz para evitar pruebas en las investigaciones en su contra.

El testigo, en declaraciones ante la Fiscalía de la Nación, confirmó, además, que Santiváñez le pidió a Yessenia que ocultara su computadora personal y un iPad, ya que contenían información que podría perjudicarlo. “Teniendo en cuenta la confianza que le tiene, le solicitó que ocultara estos dispositivos”, declaró el colaborador, según el dominical ‘Cuarto poder’.

Al respecto, Santiváñez rechazó las acusaciones y argumentó que las declaraciones de un testigo protegido deben ser corroboradas antes de tomar medidas. Sin embargo, los registros migratorios y los viajes realizados junto a De la Cruz confirman una relación más cercana de lo que el ministro admite.

“Tengo 20 años de casado y tres hijos. Mi esposa me acompaña hasta el día de hoy”, mencionó Santiváñez. No obstante, no se pronunció sobre los viajes realizados con Yessenia de la Cruz, lo que ha generado más dudas sobre su versión.

Los registros migratorios indican que Santiváñez y De la Cruz realizaron varios viajes juntos en 2022. Por ejemplo, salieron a México en enero y regresaron en diferentes fechas, pero coincidieron en el mismo país. Además, viajaron a Panamá y España en varias ocasiones, lo que sugiere una relación más allá de lo profesional.

En la declaración jurada de intereses, Santiváñez reportó que entre 2022 y 2023 laboró en SM Consultores Legales, que administraba Yessenia de la Cruz.

Tras revelarse ese vínculo, la Fiscalía de la Nación logró una orden judicial de allanamiento e incautación para el lunes 3 de marzo, que incluía la residencia del ministro Santiváñez en La Molina, su despacho en Córpac, San Isidro, y dos viviendas de Yessenia de la Cruz, una en Barranco y la otra en Villa El Salvador.

La incorporación de los inmuebles de De la Cruz en el plan de intervención de la Fiscalía de la Nación responde a la importancia de la administradora en la investigación que se le sigue a Santiváñez, a partir de los audios que reveló el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, Culebra.