Los Amuruz: una historia de codicia, mentiras y maldad

Los hijos de los esposos Roger Amuruz y Teresa Dulanto estaban perfectamente informados de la existencia de Roshel Amuruz Sandoval y Gianflavio Amuruz Cárdenas, los vástagos extramatrimoniales del excongresista fujimorista y millonario empresario. Lo prueban fotografías, videos y testigos del día del sepelio de Roger Amuruz, el 19 de octubre de 2022. Ese día, el clan familiar encabezado por la viuda Teresa Dulanto detectó la presencia de Roshel y Gianflavio en la ceremonia fúnebre, y ordenó a los miembros de su equipo de seguridad privada que los expulsaran de inmediato.

Con este acto humillante, Teresa Dulanto y sus hijos, entre ellos la congresista Rosselli Amuruz, expresaron su desprecio por Roshel y Gianflavio. Pero no sería el único. Poco tiempo después, las mismas personas que maltrataron a los hijos extramatrimoniales de Roger negaron que sabían de su existencia. Roshel y Flavio no sabían que lo sucedido en el camposanto era un episodio más de una historia de codicia, mentiras y maldad que protagonizan los Amuruz.

Y así fue.

El 31 de octubre del mismo año de 2022, la viuda Teresa de Amuruz recurrió al notario Alejandro Rodríguez para gestionar el registro como únicos herederos de sus hijos Rosselli, Roger, Roy, Raissa, Rhannya y Ransell, además de Rogelio Amuruz Sáenz, el primer hijo fuera de matrimonio del empresario fujimorista. Desde el arranque, la viuda pasó por alto el derecho como herederos que corresponde a Roshel y Gianflavio. El notario Rodríguez desconocía la existencia de los hijos extramatrimoniales del exlegislador, por lo que solicitó a Registros Públicos la inscripción de los herederos conforme lo requerido por Teresa Dulanto.

Sin embargo, cuando el trámite seguía el plazo legal, el notario recibió, el 5 y 6 de diciembre de 2022, sendas cartas de Roshel y Gianflavio Amuruz, adjuntando las partidas de nacimiento que acreditaban que el excongresista Roger Amuruz los reconoció como sus hijos, por lo que reclamaron con justa razón que los inscriban como herederos. Ante la evidencia documental, y sabiendo que lo que demandaban Roshel y Gianglavio estaba acorde con la ley, el notario Alejandro Rodríguez comunicó a la familia la suspensión del procedimiento porque no había sido informado de la existencia de Roshel y Gianflavio. ¡Ardió Troya!

Todo para mí, nada para ti

La reacción de la familia Amuruz fue descomunal. La viuda Teresa Dulanto, la misma que envió a sus matones contra Roshel y Gianflavio para lanzarlos del cementerio e impedir que rindan tributo a su padre, llegó a decir al notario que no sabía nada de los jóvenes.

Pero el 18 de mayo de 2023, el notario Alejandro Rodríguez solicitó la suspensión de la inscripción de los Amuruz Dulanto como los únicos herederos y así lo informó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Si bien Roshel y Gianflavio se informaron a tiempo de la pretensión de sus hermanos de padre de excluirlos como legítimos herederos, desconocían que la viuda Teresa Dulanto y la legisladora Rosselli Amuruz habían optado por otras argucias para quedarse con la herencia que se estima en US$300 millones.

Roshel y Gianflavio se enteraron un poco tarde de que les estaban quitando lo que les correspondía. Es decir, nunca hubo la intención de la familia Amuruz Dulanto de considerar como herederos a Roshel y Gianflavio.

Los dos últimos hijos de Rogelio Amuruz han relatado a sus allegados que les resulta inexplicable el trato que reciben de la viuda Teresa Dulanto y de sus hermanos, especialmente de Rosselli Amuruz. Su padre mantenía relaciones cordiales con ellos y estaba al tanto de sus necesidades. No comprenden por qué los Amuruz Dulanto pretenden negarlos, y quitarles la herencia, cuando el patriarca los consideraba parte de la familia.

Pero lo que descubrieron en un primer momento —que la viuda no los consideró como legítimos herederos— no sería nada con lo que luego se enterarían. Los Amuruz Dulanto ya habían comenzado a disponer de los bienes del excongresista Roger Amuruz. No tenían ninguna intención de dejarles ni un céntimo.

Por pura casualidad, los abogados de Roshel y Gianflavio Amuruz se enteraron de que su padre, el exlegislador fujimorista Roger Amuruz, poco antes de morir, había “donado” a su hija, la congresista Rosselli Amuruz Dulanto, el 95% de sus acciones de la Universidad Politécnica Amazónica (Bagua, Amazonas), por un valor de S/35,6 millones. También supieron que la congresista, una vez convertida en propietaria de la casa de estudios, comenzó a vender inmuebles de la universidad. Era más que evidente que los Amuruz Dulanto les estaban arrebatando de a pocos la herencia del patriarca.

Nada por aquí, nada por allá

Luego que en abril de 2023, Roshel y Gianflavio Amuruz iniciaron un proceso para que se les reconociera como legítimos herederos ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado Mixto de Surco-San Borja, en agosto de 2024, sus abogados les informaron que la viuda Teresa Dulanto y su hija Rosselli Amuruz habían consumado una serie de transacciones sobre la masa hereditaria de Rogelio Amuruz. Se trataba del 95% de acciones de la Universidad Politécnica Amazónica, que según un acta que presentaron la viuda y Rosselli Amuruz fue entregado en “donación” por el excongresista fujimorista tan solo 9 días antes de su muerte.

Mientras Roshel y Gianflavio por la vía judicial esperaban que se les reconociera como herederos, los Amuruz Dulanto ya habían comenzado a distribuirse los bienes. Desconocerlos ante el notario como hijos extramatrimoniales de Roger Amuruz y expulsarlos de la los funerales de este, sin ninguna duda, no eran actos aislados. Tampoco la supuesta y temprana “donación” de acciones.

La duda sobre la legitimidad de la mencionada “donación” surge de la misma supuesta copia certificada del acta del traspaso de acciones, que presuntamente ocurrió en la sede de la universidad, en Bagua. El notario Ricardo Barba Castro consignó que observó que eran ilegibles las firmas de 6 de los 7 participantes de reunión, incluyendo la rúbrica del exlegislador Roger Amuruz.

Dice la supuesta copia certificada del acta: “Firmando los intervinientes, dando como aceptada la donación realizada en la presente acta sin más constancia que sus propias firmas. (…) No habiendo más asuntos por tratar, se da por cerrada la sesión. Revisada y leída el acta, los socios aprueban por unanimidad. (…) Una firma ilegible y huella dactilar: Roger Amuruz Gallegos. (…) Una firma ilegible y huella dactilar: Rosselli Amuruz Dulanto. Una firma ilegible y huella dactilar: Teresa Dulanto de Amuruz”.

Pese a este incidente que podría ser motivo suficiente para invalidar la “donación”, la legisladora Rosselli Amuruz luego vendió, por intermedio de apoderados de la universidad, un inmueble que pertenecía al centro de estudios. Se trataba de un inmueble ubicado en San Borja por el que acordó el pago de US$6,7 millones. Por supuesto, los hermanos de padre de Rosselli Amuruz, Roshell y Gianflavio, no sabían nada de esta operación que sucedió el 9 de junio de 2024.

Ni bien se enteró de este hecho, el 9 de setiembre de 2024, Roshel Amuruz Sandoval, la hija extramatrimonial de Roger Amuruz, denunció penalmente a la viuda Teresa Dulanto, a sus siete medio hermanos mayores —entre ellos Rosselli Amuruz—, al notario y a los apoderados de la universidad. Los acusó de despojo de bienes que le correspondían como heredera.

El 3 de febrero de este año, la fiscal provincial Guisselle Rodriguez Salcedo, entre las primeras acciones que adoptó, fue requerir a la viuda Teresa Dulanto, encargada de la custodia del libro de actas, una copia del documento original donde se registra la “donación” a favor de Rosselli Amuruz. Hasta el día de hoy no ha cumplido con la solicitud. Los hijos menores de Roger Amuruz no descartan que se trata de otra maniobra dilatoria.

La familia Amuruz Dulanto no desea pronunciarse sobre esta historia porque alega que es privada. Un tema privado con mucho escándalo.