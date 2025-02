Carlos Castro admite que en gestión de Fredy Hinojosa ganó más contratos en Qali Warma

Carlos Castro Yangali asegura que no solo no conoce a Fredy Hinojosa, sino también que no tuvo necesidad de hacer pagos ilegales para obtener contratos de Qali Warma. Foto: La República

Carlos Castro Yangali asegura que no solo no conoce a Fredy Hinojosa, sino también que no tuvo necesidad de hacer pagos ilegales para obtener contratos de Qali Warma.

El empresario Carlos Castro Yangali, uno de los más importantes proveedores del programa de alimentación escolar Qali Warma —ahora denominado Wasi Mikuna—, reconoció que las empresas de su familia registraron un mayor número de contratos durante el periodo de Fredy Hinojosa Angulo como director ejecutivo. Pero alegó que para conseguirlo no tuvo que hacer pagos ni a Hinojosa ni a otro funcionario gubernamental.

Carlos Castro Yangali apareció mencionado en una grabación que hizo la exempleada de Frigoinca Noemí Alvarado Llanos de la conversación que sostuvo con un personaje vinculado con los hermanos Dina y Nicanor Boluarte, Carlos Guillén Anchayhua. Guillén quería saber quienes más están implicados en el caso de corrupción de Qali Warma, en el que Noemí Alvarado es testigo principal. En el diálogo se desliza que supuestamente Carlos Castro pagaba S/250.000 a Fredy Hinojosa para ganar contratos. Esto explicaría por qué las empresas de la familia Castro aumentaron los contratos con el programa de la siguiente manera:

-2019: S/20.700.880.

-2020: S/50.738.100.

-2021: S/79.977.619.

-2022: S/117.707.561.

-2023: S/127.912.982.

-2024: S/104.915.615.

Sin embargo, Carlos Castro Yangali niega conocer a Fredy Hinojosa, rechaza haber efectuado pagos ilegales y atribuye a otros el aumento de los contratos con Qali Warma.

El wayki. Con lentes oscuros, Carlos Guillén Anchayhua acompañando en un sepelio a los hermanos Dina y Nicanor Boluarte. Foto: difusión

Hinojosa ni en pintura

“(A Hinojosa) yo no lo conozco. Nunca me he encontrado con él ni tengo ningún lazo. Nosotros licitamos con los comités de compra, no licitamos con Qali Warma ni con el señor Hinojosa. Nosotros hemos pasado por 12 presidentes a lo largo de todo este tiempo, hemos pasado por más de 20 directores ejecutivos de diferentes programas a lo largo de estos años. Por lo tanto, que el señor Hinojosa haya estado en el crecimiento no ha sido por él”, explicó el empresario Carlos Castro a La República.

Según la argumentación del empresario Carlos Castro, el incremento de los contratos con Qali Warma se debe a que, en el contexto de la pandemia de la covid-19, el Estado elevó el presupuesto del programa, y en el caso de Lima se dejaron de lado las raciones y se repartieron productos alimenticios.

“Como en ese momento nuestras empresas estaban especializadas únicamente en la entrega de productos, entonces decidimos mi hermano (Eduardo) y yo que se viniera a trabajar a Lima, porque había una oportunidad de negocio. Y algo muy importante: en Lima no existían muchas empresas que podían atender la distribución de productos en los años que hubo pandemia. Ese es el crecimiento. No se debió al factor de un director ejecutivo (de Qali Warma”, precisó Castro.

Preguntado si en la Fiscalía a la que Noemí Alvarado entregó el audio de la conversación con Carlos Guillén Anchayhua, en la que se menciona la supuesta coima a Fredy Hinojosa, había sido citado para que ofreciera su declaración, el empresario Carlos Castro respondió que no. Añadió que estaba dispuesto a proporcionar cualquier información que le pidiera la Fiscalía encargada de investigar los casos de corrupción en Qali Warma.

Exdirector. En el periodo de Fredy Hinojosa se dispararon los contratos de las empresas de los Castro. Foto: Difusión

Un trato preferente

En 2019, en la gestión de Fredy Hinojosa, Qali Warma suspendió la distribución de las conservas de pollo Crider que, entre otros, importaba la familia Castro Yangali. La medida fue adoptada porque se detectaron anomalías en las latas y el producto fue declarado no apto para el consumo. Incluso los Castro Yangali fueron sancionados en 2020. Pero siguieron ganando contratos con el programa de alimentación en el periodo de Hinojosa.

“¿Ustedes eran importadores de Crider?”, se le preguntó a Carlos Castro.

“Había tres empresas, señor. No éramos únicos”, respondió.

“Pero fueron sancionados por el caso de Crider”, le indicamos.

“En este caso, la empresa que importaba (Crider), y que yo manejaba en ese momento, ha sido sancionada. Ha tenido una sanción administrativa de 5.000 soles. ¿Por qué motivo? Porque cuando se traen las conservas y se hace el análisis del producto, se encuentran puntos estéticos al producto. Que no era un tema de inocuidad”, argumentó.

Los otros dioses

“Pero (Crider), el producto que importaron, fue declarado no apto para el consumo”, señalamos.

“Como Qali Warma es un ente muy calificado, y porque los productos iban a los niños, decidieron no recibirlo y decirnos que estaba observado. Ellos pasan el documento a Digesa, y Digesa termina diciendo que ese producto, para ese programa social, lo declaró no apto. Todo el producto pasó a ser retirado del mercado de nuestros almacenes y se procedió a hacer una pérdida de millonario el monto”, contestó.

Luego de este grave incidente registrado en la etapa de Fredy Hinojosa en Qali Warma, las empresas de los Castro Yangali continuaron contratando con el programa.

“¿Por qué cree que entre los proveedores lo conocen como el Dios Wanka de las contrataciones de Qali Warma’?”, preguntamos.

“No utilizo apelativos contra las personas que conozco. No es común en mí. Creo que de alguna manera me parece coloquial y gracioso que me llamen el Dios Wanka de las contrataciones”, afirmó.

“Lo llaman así porque dicen que sus empresas siempre ganan las licitaciones de Qali Warma”, precisamos.

“Creo que me llaman el Dios porque, si usted nota, tengo conocimiento bastante amplio de cómo funciona Qali Warma, en comparación con los otros proveedores que, lamentablemente, no tienen las capacidades que yo para hacer un análisis de un programa social”, dijo.

Empresarios. Carlos y Eduardo Castro Yangali son también conocidos corredores en los Caminos del Inca. Foto: Difusión

¿Cuál es el rango de ganancia en promedio en Qali Warma por contrato?”, se le señaló.

“Un 4% es el neto líquido que te queda pagando impuestos”, expresó.

De ser así, podría haber ganado más de S/20 millones.

“Por eso lo llaman el Dios Wanka de las contrataciones de Qali Warma”, le decimos.

"No es así. Otros son los 'dioses' de Qali Warma, no soy yo". Un ejemplo, los productores de alimentos, que representan el 70% de lo que compra el programa”, manifestó.

“No llegamos a hacer negocios con Frigoinca de Nilo Burga”

De acuerdo con la versión de Carlos Castro Yangali, no hizo negocios con Nilo Burga Malca, propietario de Frigoinca, productora de las conservas Don Simón.

“Nunca hemos tenido un lazo comercial con Frigoinca. Nunca llegamos a concretar (negocios) porque, lamentablemente, dicha empresa no cumplía con los requisitos de nuestra gestión. Así que no llegamos a trabajar juntos”, afirmo.