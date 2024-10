Marco Sifuentes: este es el video que le censuró Google a periodista de 'La Encerrona'

El Poder Judicial declaró fundada en primera instancia la demanda de amparo interpuesta por el periodista Marco Sifuentes Quintana en contra de Google por la afectación al derecho a la libertad de expresión por retirar un video relacionado a la congresista Rosselli Amuruz de su canal 'La Encerrona', en YouTube. Luego de que el contenido de Sifuentes fue censurado, procedió a publicarlo en Facebook y en TikTok, plataformas donde no hubo queja.

El episodio del 5 de octubre del 2023, noticiero dirigido por Sifuentes Quintana, se dio cuenta de los vínculos del entorno familiar de la parlamentaria Amuruz, quien asistió a una fiesta del excongresista Paul García Oviedo el pasado 1 de octubre del 2023, en el distrito de Lince, donde falleció una persona luego de haber recibido un impacto de bala tras una gresca en el lugar de reunión.

¿Qué fue lo que se reveló en el vídeo censurado a La Encerrona?

Según reveló el conductor de La Encerrona, Rosselli Amuruz y Paul García Oviedo tendrían una relación sentimental, sin embargo, ambos lo negaban en repetidas ocasiones en entrevistas brindadas a medios de comunicación. En ese sentido, el periodista mencionó que la hermana de García Oviedo, Alejandra García Oviedo, trabajaba para la Oficina de Calidad Legislativa a cargo de su novia Amuruz, quien era en ese entonces la tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Cabe recordar, conforme a lo publicado en 'La Encerrona', que dicha oficina fue incorporada a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva a solicitud de Amuruz.

"Por algo es que estos dos (Roselli Amuruz y Paul García Oviedo) no confirman la relación, para evitar que se pueda señalar el pseudonepotismo, evidente conflicto de interés de la contratación de la cuñada (Alejandra García Oviedo)", opinó.

Por otro lado, el comunicador mencionó que "Amuruz, antes de ser congresista, en el 2017, compró una camioneta Mercedes-Benz por US$ 61.000 y, en el 2020, invirtió casi US$ 1 millón en la construcción de un departamento en el distrito de Miraflores. Luego, ya instalada en el Congreso, inscribió con su hermano la compra de una casa por US$ 500.000 en el balneario de Santa María del Mar". En la misma línea, destacó que "en lo que va del año (2023), registra casi un viaje al mes al extranjero a destinos como Panamá o Europa y casi todos esos viajes, como descubrió el Centro Liver, los hizo con Paul García".

Sin embargo, Marco Sifuentes resaltó que, muchos de los viajes fuera del país de la actual congresista, no fueron durante sus vacaciones en el Congreso, sino que se dieron en la semana de representación y por cual los legisladores reciben S/2.800 mensuales para poder ir a las regiones que representan y realizar sus actividades correspondientes.

Viajes de Rosselli Amuruz en semana de representación, según La Encerrona. Foto: Captura

Por otra parte, Sifuentes Quintana comentó sobre la relación de la familia Amuruz y de la congresista con el sector de educación en el Perú. En ese sentido, el periodista contó "que Roger Amuruz (padre de Rosselli Amuruz), fue congresista de Cambio 90 en la década de 1990 e invirtió en el rubro educativo consolidando 3 entidades, entre las más conocidas la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), el instituto IDAT, que luego terminaron siendo vendidos, y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)".

"Por ejemplo, la propia congresista (Rosselli Amuruz) ha estado vinculada a 5 instituciones: promotora de Educación de la Amazonía, el Instituto Von Broun, en Lince, la Escuela de Cine Epic y la Universidad Politécnica Amazónica que, por cierto, su licencia fue denegada por SUNEDU", detalló.

Demanda de Marco Sifuentes a Google por afectación a la libertad de expresión