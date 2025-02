Le salió el tiro por la culata a la legisladora. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le respondieron a la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, que no reciben financiamiento directo de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Ambos documentos, a los que accedió La República, le responden a la parlamentaria de Avanza País, quien había requerido información del supuesto financiamiento de USAID correspondiente al periodo junio 2021 - diciembre 2023.

La respuesta del JNE a Rosselli Amuruz

El presidente del JNE, Roberto Burneo, le envió una carta el 7 de febrero que dice: "Se remite el informe Nº 000012-2025-OCRI/JNE del Director de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales que adjunta un cuadro que sistematiza la relación de los proyectos y actividades implementados por organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y que fueron financiados por USAID".

Fuentes de esta máximo tribunal electoral precisaron que "se ha recibido asistencia técnica, pero no directamente de USAID. Los proyectos fueron desarrollados por otros organismos como Idea y otros, ellos lo financian. El JNE no ha recibido dinero. Actualmente no se tienen proyectos con la cooperación".

"Por lo que hemos visto, fueron proyectos de educación", agregaron.

JNE le respondió a Rosselli Amuruz

ONPE no recibe financiamiento de USAID

La ONPE también le envió una carta a la legisladora Amuruz el 6 de febrero. "Conforme la revisión efectuada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de nuestra institución, no se evidencia incorporación de recursos provenientes de la USAID", dice el documento.

En la ONPE precisaron que el documento fue firmado por el jefe encargado Ricardo Saavedra, debido a que el titular de este organismo electoral Piero Corvetto se encuentra en Ecuador formando parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Al cierre de esta nota, trascendió que la legisladora Amuruz pedirá a la Contraloría General de la República que fiscalice si ambas instituciones respondieron con la verdad y cómo fue el financiamiento.