Edgardo Vidal Cáceres, padre de la abogada Andrea Vidal Gómez, despertó a su esposa, María del Pilar Gómez, para avisarle que había escuchado una balacera, sin saber que su hija había sido víctima de un feroz atentado a unas cuadras de su vivienda. Eran las 9 p.m. del martes 10 de diciembre.

“Estaba durmiendo cuando de pronto, muy preocupado, mi esposo me despertó diciéndome que había una balacera en la esquina de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio. Estaba preocupado porque, minutos antes, Rodrigo (Falcón Cortavarría), el enamorado de mi hija, lo había llamado para preguntar si había llegado Andrea a la casa. Cuando le dio las características del taxi en el que la había embarcado, se dio cuenta de que se parecía al vehículo que había sido acribillado cerca de la casa”, relató a la policía, María del Pilar Gómez.

Ni se imaginaban que Andrea Vidal era la víctima mortal del ataque de un grupo de sicarios que la estaban esperando en el cruce de las venidas Santa Catalina y San Eugenio.

La narración de los padres de la abogada proveyó a la policía de más indicativos sobre el brutal homicidio. ¿Cómo sabían que estaba en el taxi que había solicitado por aplicativo? ¿Quién les dijo que el automóvil tomaría la ruta de Santa Catalina? ¿Quién les avisó que pasaría el día con su enamorado en su casa de San Miguel y retornaría a su vivienda a las 9 p.m.?

“Lo más probable es que Andrea Vidal haya sido ‘reglada’ durante varios días por varias personas, por lo que estamos hablando de una organización criminal de una dimensión de importancia. Los criminales sabían la hora a la que salió de la casa del novio, tenían las características del taxi y la esperaban en la ruta con dirección a la vivienda de sus padres. En este caso se había movido todo un aparato”, dijeron las fuentes policiales.

Vista frontal del vehículo de José Vargas que recibió 22 disparos, la mayoría en el parabrisas, matándolo instantáneamente.

La ruta de la muerte

Rodrigo Falcón Cortavarría, la pareja sentimental de Andrea Vidal, ofreció datos reveladores sobre lo sucedido el día del asesinato.

“Ese día, aproximadamente a las 6 a.m., llegué a la casa de Andrea para ir al gimnasio. Pero como estábamos agotados, decidimos descansar hasta las 8 a.m. Luego salí a trabajar a la sede de Interbank, ubicada en la urbanización Santa Catalina”, relató Rodrigo Falcón.

“Regresé a casa de Andrea para almorzar, y me quedé hasta las 4:40 p.m. Luego de lo cual fuimos al cine de la plaza San Miguel, donde vimos El tiempo que tenemos. Al terminar, nos dirigimos a mi casa, y después de conversar y de mirar un poco de televisión, la embarqué en un taxi que llamamos por aplicativo”, señaló Falcón, con quien Andrea Vidal mantenía una relación desde hacía año y medio.

“A las 8:53 p.m., le envié un mensaje a Andrea diciéndole que me avisara cuando llegara a su casa. Para ello, Andrea me envío un pantallazo el aplicativo del taxi que había pedido, donde se veía que iba a llegar en 17 minutos y se veía también la foto y el nombre del chofer”, dijo el enamorado de la víctima.

“A las 9:30 p.m., le volví a escribir a Andrea y no tenía respuesta, por lo que llamé a su padre preguntando por ella. Y me contestó que aún no había llegado a casa. Por lo que mediante el aplicativo Find Me, busqué su ubicación. El aplicativo indicaba que el taxi se encontraba en la esquina de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio”, dijo Falcón.

El muchacho desconocía que el vehículo había sido acribillado por una banda de sicarios a pocos minutos de llegar a su destino, la casa de los padres de Andrea Vidal.

“Nos conocimos durante una reunión en mi casa, donde me la presentó mi amigo Joseph Huaqui de la universidad. Andrea trabajó en el Congreso de octubre del 2023 a setiembre del 2024, pero desconocía el círculo de sus amigos. Aunque sí tenía conocimiento de que su jefe era Jorge Torres Saravia. Desde los primeros días de diciembre, Andrea empezó a trabajar en Sunafil. Su horario era de 8 a.m. hasta las 6 p.m.”, explicó.

Los padres de Andrea Vidal desconocían el motivo del ataque que le quitó la vida a su hija. No saben si el homicidio tiene alguna relación con su anterior centro de labores, la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC). Ella no les transmitió ninguna inquietud, molestia o pesadumbre.

Autores desconocidos “Andrea no había recibido amenazas. Estaba entusiasmada con su nuevo centro de labores en Sunafil. Estaba dedicada todo el tiempo a sus nuevas labores. No nos compartió algo que la estuviera perturbando”, dijo María del Pilar Gómez a la policía.

El enamorado, Rodrigo Falcón Cortavarría, tampoco informó que Andrea Vidal le hubiera confiado algún episodio que la atemorizaba.

Mientras tanto, 16 días después del homicidio, recién las autoridades han citado a personas del entorno de Andrea Vidal, especialmente con quienes trabajó en la OLCC, para que ofrezcan su testimonio.

Entre ellas se encuentran Isabel Cajo Salvador —la exmodelo de Only Fans que ahora labora en el despacho del congresista Edwin Martínez—, Indira Ruiz Ponce, Milagros Quintana Mogollón, Kennia Cóndor Ticse, Verioska Jordán Paz y Kathleen Mariño Fierro. Y, por supuesto, su exjefe, Jorge Torres Saravia.

La demora de las citaciones no es responsabilidad de la División de Investigación de Homicidios, sino por la disputa de dos fiscalías diferentes que pretendían asumir el caso.

El jueves 26 de diciembre, finalmente, la titular de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, Jackeline Pérez Castañeda, resolvió las diferencias entre los fiscales Claudia Montero Soto y el fiscal José Huarhua Ortiz. Determinó que las indagaciones las continuara la fiscal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis, Claudia Montero Soto.

La fiscal Claudia Montero sostenía que era un caso de feminicidio. Sin embargo, para el fiscal José Huarhua Ortiz se trataba de asesinato por encargo, cuyo objetivo era nada menos que Andrea Vidal Gómez.

Los médicos forenses concluyeron que Andrea Vidal recibió siete impactos de bala. Tres de ellos en la cabeza y el resto en la región torácica del lado intercostal. Mientras que ocho proyectiles inmovilizaron al taxista José Vargas.

Luego de matar al conductor, los criminales se desplazaron hasta la puerta izquierda del asiento posterior, donde se encontraba Andrea Vidal, para dirigir sus armas hacia su cabeza.

Este acto confirma que los homicidas tenían como propósito quitarle la vida a la abogada que había trabajado en la Oficina Legal y Constitucional de Congreso.

Uno de los primeros convocados por la Fiscalía, Jorge Torres Saravia, quien fuera jefe de Andrea Vidal Gómez, asesinada cruelmente en el taxi que la conducía hacia la vivienda de sus padres, en La Victoria.

Abajo , Rodrigo Falcón, su enamorado.

Se terminó el paseo para Jorge Torres

● Mientras los fiscales Claudia Montero Soto y José Huarhua Ortiz discutían quién se encargaría del caso del homicidio de Andrea Vidal, el exjefe de la víctima, Jorge Torres Saravia, se paseaba por los medios de comunicación para ofrecer su versión de los hechos.

● Andrea Vidal laboró bajo las órdenes de Jorge Torres, pero luego de un conflicto con este, la letrada decidió renunciar por razones que se desconocen. Este incidente pone en condición de sospechoso a Torres, quien estuvo vinculado con políticos de Alianza para el Progreso (APP).