Mirtha Vásquez denuncia presunto conflicto de interés de Tomás Gálvez en terreno usado para actividades mineras

Vásquez cuestionó al fiscal de la Nación por terreno familiar donde se desarrollarán actividades mineras. Foto: composición LR / Congreso

La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, denunció un presunto conflicto de interés del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por su vínculo con un terreno familiar donde la minera Gold Fields proyecta desarrollar actividades de su proyecto Nueva Esperanza, en el caserío Tumbacucho, Cajamarca.

Durante una sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara del Senado, la legisladora cuestionó que el titular del Ministerio Público figure entre los propietarios de un predio que será utilizado para operaciones mineras.

Video destacado ¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Vásquez explicó que recibió en su despacho el caso de pobladores que denunciaron que la empresa pretende iniciar actividades en terrenos que les pertenecen a ellos y a sus familias. Además, indicó que los habitantes de la zona acusaron la existencia de presuntos lobbies para favorecer la instalación de la minera.

"Sería grave que esté en terreno de su propiedad porque tenemos problemas de incompatibilidad", advirtió la senadora ante la comisión. Su cuestionamiento apuntó a las restricciones que, según sostuvo, tienen los integrantes del Ministerio Público respecto de la propiedad y los negocios particulares.

Para respaldar su intervención, Vásquez mostró una partida registral en la que aparecían como propietarios la madre de Gálvez, sus hermanos y el propio fiscal de la Nación. "Acá dice: propietarios; su mamá, sus hermanos y Tomás Gálvez", expresó durante el intercambio.

La parlamentaria también alertó sobre la cercanía de las actividades mineras a espacios de uso comunitario. Según expuso, el proyecto se encuentra a unos 100 metros de una escuela y a 200 metros de una laguna importante para la zona, por lo que pidió explicaciones sobre las condiciones de su instalación.

Tomás Gálvez reconoce propiedad familiar y niega incompatibilidad

Ante los cuestionamientos de Vásquez, Tomás Gálvez reconoció que tiene un vínculo con el terreno y precisó que pertenece a su madre. “Es terreno de mi madre. Soy heredero”, respondió. Sin embargo, negó participar en algún procedimiento relacionado con el proyecto de Gold Fields.

El fiscal de la Nación rechazó que su condición de heredero implique una incompatibilidad con el ejercicio de sus funciones. “No participo en ningún procedimiento. Además, no es un proceso penal para que tenga incompatibilidad”, sostuvo durante su intervención.

Gálvez también cuestionó el argumento legal de la senadora y afirmó que no estaba realizando ninguna gestión relacionada con la propiedad. “No sé de qué ley orgánica se refiere. No estoy realizando ningún acto”, manifestó.

Sobre el futuro del predio, el titular del Ministerio Público planteó la posibilidad de que la familia lo venda. Gálvez rechazó que se le atribuyera responsabilidad por las actividades que pudieran realizarse en una propiedad familiar.