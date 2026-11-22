Álex Valera y su dura autocrítica tras goleada de Universitario ante Sport Huancayo: “Jugamos un partido horrible” Álex Valera lamentó la goleada de Universitario ante Sport Huancayo, reconoció el mal rendimiento crema y pidió disculpas a los hinchas que viajaron.

Universitario sufrió una dura goleada por 4-1 ante Sport Huancayo y dejó escapar el título del Torneo Clausura 2026. Luego de finalizar el partido, Álex Valera habló en 'L1 Max' y no ocultó su molestia por el rendimiento del equipo crema, disculpándose con los hinchas que viajaron hasta la ciudad para alentarlos.

El delantero merengue elogió al 'Rojo Matador', pero reconoció que el conjunto crema estuvo lejos de mostrar su mejor versión. "Primero felicitar a Sport Huancayo por este Clausura, creo que hizo una gran campaña. Merecido su campeonato. Hoy jugamos un partido... No lo quiero decir, pero hoy jugamos un partido horrible", manifestó el atacante.

Álex Valera y su dura autocrítica tras goleada de Universitario ante Sport Huancayo

El goleador de Universitario evidenció su frustración por el resultado y señaló que el equipo deberá corregir sus errores de cara al próximo enfrentamiento contra el conjunto huancaíno. "Estoy molesto. A pesar de que tenemos una oportunidad más, creo que este partido para mí y para todos fue horrible. Solamente queda trabajar, queda ahora volvernos a encontrar otra semana con ellos y trabajar bien el partido", sostuvo.

De igual forma, Álex Valera tuvo palabras para los aficionados cremas que se trasladaron hasta Huancayo para acompañar al equipo en una jornada que terminó con un resultado adverso. "Le pido muchas disculpas, que creo que no se merecen que hayan venido de tan lejos, hayan gastado tanto dinero para darle ese espectáculo", expresó el futbolista.

¿Cuándo es el próximo partido Sport Huancayo vs Universitario?

Sport Huancayo y Universitario se volverán a ver las caras en las semifinales de la Liga 1 2026. El duelo de ida se realizará el próximo domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). El primer partido se realizará en el estadio IPD de Huancayo.