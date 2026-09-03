Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

Tomás Gálvez, cuestionó las dificultades que se presentaron en la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. | Foto: difusión | Foto: difusión

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó las dificultades que se presentaron en la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público durante las primeras diligencias por el secuestro de un empresario minero y asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Según explicó, la investigación debe desarrollarse de manera conjunta entre ambas instituciones, aunque advirtió que en este caso cada una manejaba una estrategia distinta.

"La investigación del delito la lleva a cabo el binomio indisoluble que es policía fiscalía. SI lo hace solo la policía o solo la fiscalía, no está completo. Pero ahora la ley que ha salido dice que la policía puede realizar la investigación preliminar y ese está siendo un problema grave especialmente en este caso. Al comienzo la coordinación era crítica porque la policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia”, puntualizó.

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"En realidad la norma dice que la disposición del inicio de investigación donde se diseña la estrategia jurídica y operativa lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que fueron de Lima, los policías de allá y la fiscalía estaba con la estrategia correspondiente pero la policía se resistía a coordinar", agregó.

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Asimismo, Gálvez se refirió a la presentación pública de los detenidos por parte de la Policía, una práctica que consideró contraria a las normas que regulan las investigaciones penales. El fiscal de la Nación sostuvo que este tipo de exposiciones puede generar efectos negativos sobre el proceso, en especial cuando se realizan con la finalidad de generar impacto ante los medios de comunicación.

"Ese tipo de presentaciones están prohibidas por la Constitución y el Código Procesal Penal. Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la policía buscando mostrar eficacia en su trabajo presentan a los detenidos y eso no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas. Y obviamente, si se le da un tratamiento para impactar a la prensa, peor, el efecto es negativo y pernicioso como se ha visto en estos días. Esto no debería hacerse", señaló.

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Por otro lado, el fiscal de la Nación precisó cuál es la participación del Ministerio Público durante las declaraciones formales de los detenidos y diferenció ese procedimiento de las conversaciones previas que puedan producirse. Esto por las imágenes difundidas de una conversación que sostuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, con uno de los detenidos en Trujillo.

"Hay que hacer la precisión: el fiscal está en la declaración formal que se le toma y el fiscal dirige la declaración, va a interrogar en conjunto con el instructor policial. Pero, en una entrevista previa como esto no necesariamente puede estar el fiscal porque es una conversación. Que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque se puede entorpecer la propia secuela de la investigación"

Fujimori niega que ministro Belaúnde haya participado en interrogatorios a detenidos de Trujillo

La presidenta Keiko Fujimori salió en defensa del ministro de Defensa ante los cuestionamientos por su presencia durante las diligencias con los detenidos por lo ocurrido en Trujillo. La mandataria negó que el titular del sector haya participado en algún interrogatorio y sostuvo que esa labor correspondió a la Policía Nacional, pese a las imágenes de Belaúnde junto a uno de los intervenidos.

Fujimori también explicó que Belaúnde acudió a Trujillo debido a que el ministro del Interior, César Astudillo, no pudo viajar por un asunto personal.