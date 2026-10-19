Defensoría del Pueblo impulsa en Piura la campaña "Mi cuerpo se respeta, la infancia se defiende"

Más de 8000 estudiantes han sido capacitados en el reconocimiento de sus derechos e integridad personal. Foto: difusion.

Más de 8000 estudiantes han sido capacitados en el reconocimiento de sus derechos e integridad personal. Foto: difusion.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Piura, viene implementando desde julio de 2026 la campaña “Mi cuerpo se respeta, la infancia se defiende”, orientada a fortalecer la prevención de la violencia y promover el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.

En el marco de esta iniciativa, se ha capacitado a más de 8000 estudiantes, mediante acciones de promoción de derechos que buscan fortalecer el reconocimiento y respeto de su integridad personal, así como la importancia de comunicar situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

La Oficina Defensorial de Piura se compromete a seguir promoviendo entornos educativos seguros y libres de violencia. Foto: difusion.

Estas acciones preventivas se desarrollan con la finalidad de impulsar la protección de la niñez y la adolescencia mediante la educación en derechos y el acercamiento de la institución a la comunidad educativa.

La Oficina Defensorial de Piura reafirma su compromiso de continuar promoviendo entornos seguros y libres de violencia, en los que se respeten la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.