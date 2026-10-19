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Defensoría del Pueblo impulsa en Piura la campaña "Mi cuerpo se respeta, la infancia se defiende"

La Defensoría del Pueblo implementa la campaña "Mi cuerpo se respeta, la infancia se defiende" en Piura desde julio de 2026, enfocándose en la prevención de la violencia.

Más de 8000 estudiantes han sido capacitados en el reconocimiento de sus derechos e integridad personal. Foto: difusion.
Más de 8000 estudiantes han sido capacitados en el reconocimiento de sus derechos e integridad personal. Foto: difusion.
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La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Piura, viene implementando desde julio de 2026 la campaña “Mi cuerpo se respeta, la infancia se defiende”, orientada a fortalecer la prevención de la violencia y promover el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.

En el marco de esta iniciativa, se ha capacitado a más de 8000 estudiantes, mediante acciones de promoción de derechos que buscan fortalecer el reconocimiento y respeto de su integridad personal, así como la importancia de comunicar situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

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La Oficina Defensorial de Piura se compromete a seguir promoviendo entornos educativos seguros y libres de violencia. Foto: difusion.

Estas acciones preventivas se desarrollan con la finalidad de impulsar la protección de la niñez y la adolescencia mediante la educación en derechos y el acercamiento de la institución a la comunidad educativa.

La Oficina Defensorial de Piura reafirma su compromiso de continuar promoviendo entornos seguros y libres de violencia, en los que se respeten la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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