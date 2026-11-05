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Presidente de Paraguay renuncia y alcaldes de Tumbes y Piura responden y Santiago Peña renuncia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

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𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗲𝗻 𝗣𝗶𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗳𝗲𝗻𝗼́𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗻̃𝗼

La Defensoría del Pueblo supervisa la implementación del hospital de campaña en Piura, asegurando atención de calidad ante el fenómeno El Niño 2026-2027.

El hospital, situado en el CEBE Jesús Nazareno, tendrá capacidad para 120 camas y 50 sillones de hidratación. Foto: difusion.
El hospital, situado en el CEBE Jesús Nazareno, tendrá capacidad para 120 camas y 50 sillones de hidratación. Foto: difusion.
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La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Piura, viene supervisando la implementación del hospital de campaña ubicado en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno, en el distrito Veintiséis de Octubre, con la finalidad de verificar las condiciones necesarias para brindar atención oportuna, segura y de calidad a la población que pudiera resultar afectada por los efectos del fenómeno El Niño 2026–2027. Durante la intervención defensorial, se viene verificando la disponibilidad y operatividad del equipamiento médico, el abastecimiento de medicamentos e insumos sanitarios, así como la dotación de profesionales de salud y personal asistencial necesarios para asegurar el funcionamiento de los diferentes servicios de atención.

defensoria-del-pueblo

La intervención incluye revisión de equipamiento médico, abastecimiento de medicamentos. Foto: difusion.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias, el hospital de campaña tendrá una capacidad prevista de 120 camas y 50 sillones de hidratación, y contará con áreas de triaje, trauma shock, vigilancia clínica, rehidratación y observación de pacientes. Asimismo, se ha previsto disponer de monitores de funciones vitales, ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos, esterilizadores, ventiladores de transporte y otros equipos biomédicos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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