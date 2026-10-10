Defensoría del Pueblo condena atentado contra oficina de la ONPE en Ventanilla y exige sanciones

La Defensoría del Pueblo condenó el atentado contra la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (OPDE) de Pachacútec, en Ventanilla-Callao, registrado la madrugada del viernes 9 de octubre. El organismo informó que tras recibir el reporte del incidente realizó las coordinaciones correspondientes para conocer lo sucedido y efectuar el seguimiento del caso.

Como resultado de las primeras actuaciones, no se identificó material explosivo pendiente de desactivación en el lugar. Asimismo, un funcionario de la ODPE señaló que el ataque no ocasionó daños a los equipos ni afectó a ninguna persona, motivo por el cual las actividades continúan desarrollándose con normalidad bajo resguardo policial durante las 24 horas del día.

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Atentado contra oficina de la ONPE

Según informaron medios locales, la madrugada del 9 de octubre delincuentes lanzaron un presunto artefacto explosivo contra la sede de la OPDE en Pachacútec, ubicada en la segunda etapa del asentamiento humano La Victoria. El ataque se produjo a menos de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 realizadas el pasado domingo 4 de octubre.

Tras el atentado, agentes policiales de la comisaría de Pachacútec llegaron a la zona y cercaron los exteriores del establecimiento para iniciar las diligencias de ley. Una de las puertas de la oficina lucía con una mancha negra aparentemente producto de la explosión. El caso generó preocupación por ocurrir en una zona bastante transitada y con comercios a su alrededor.

ODPE confirmó atentado, pero no reportó daños

Según la Defensoría, un funcionario de la OPDE de Pachacútec confirmó que el ataque efectivamente ocurrió, pero precisó que no ocasionó daños a los equipos ni afectó a personas. Las actividades continúan desarrollándose con normalidad y actualmente cuentan con protección policial las 24 horas del día.

El Fiscal competente informó que el caso se encuentra a cargo del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla, que viene realizando las diligencias para esclarecer los hechos. El órgano defensorial exigió celeridad en las investigaciones para sancionar ejemplarmente a los delincuentes.