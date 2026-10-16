Defensoría del Pueblo supervisa la atención a escolar con discapacidad severa por presunto caso de violencia sexual en Talara

Como parte del seguimiento al presunto caso de violencia sexual contra una estudiante con discapacidad severa de una institución educativa de Talara, un equipo de la Defensoría del Pueblo en Piura se trasladó desde las primeras horas de este jueves a dicha ciudad para supervisar las actuaciones de las autoridades competentes y verificar la atención que se viene brindando a la estudiante y las medidas adoptadas frente a los hechos denunciados.



El jefe de la sede defensorial de Piura, Walter Galecio, informó que la institución ha exhortado a las autoridades educativas a garantizar la continuidad de los estudios de la estudiante, sin que las circunstancias del caso afecten su derecho a la educación. En ese sentido, destacó que, como resultado de las gestiones realizadas, se ha dispuesto que continúe sus estudios mediante la modalidad de carpeta pedagógica, con acompañamiento docente. Esta medida contempla que especialistas de las distintas áreas curriculares acudan periódicamente a su domicilio, a fin de que pueda continuar con sus aprendizajes y culminar el presente año lectivo.



Cabe recordar que, desde que tomó conocimiento de los hechos denunciados, la Defensoría del Pueblo, por encargo del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, inició acciones de supervisión y requirió la intervención de las autoridades competentes. Asimismo, exhortó a la dirección de la institución educativa a garantizar el soporte emocional oportuno para la estudiante. En esta nueva visita, la entidad busca conocer las actuaciones desarrolladas por los sectores involucrados, tanto respecto de la atención y protección de la presunta víctima como de las medidas adoptadas frente a los estudiantes señalados en la denuncia, en el marco de sus respectivas competencias.





La Defensoría también coordina con la UGEL y la comisaría local para evaluar el apoyo psicológico. Foto: difusión.

Durante la jornada, el representante defensorial sostuvo una reunión con autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara, quienes informaron sobre la elaboración de un plan de trabajo que contempla el acompañamiento psicológico a los involucrados. También se informó que, en los próximos días, se encuentran programadas la entrevista única en Cámara Gesell y la evaluación psicológica de la estudiante, diligencias que deberán desarrollarse con las garantías necesarias para evitar su revictimización y salvaguardar su integridad.



Asimismo, el jefe de la sede defensorial se reunió con autoridades de la comisaría de Talara, quienes brindaron información sobre las actuaciones realizadas tras la recepción de la denuncia, presentada el pasado 7 de octubre. De igual manera, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la subprefectura local para que, en el marco de sus competencias, evalúe y adopte las medidas que correspondan para brindar garantías de seguridad a los padres de la estudiante y a su entorno familiar.



«La Defensoría del Pueblo continuará supervisando las actuaciones de las instituciones competentes para que cumplan sus funciones, contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados y garanticen la protección integral de la estudiante, así como el respeto de sus derechos», señaló Walter Galecio.