Jorge Nieto cuestiona a los senadores de su partido que votaron a favor de pedido de facultades: "Rompieron la disciplina"

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre la decisión de los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores, miembros de su bancada, de apoyar el pedido de facultades legislativas aprobado por la Comisión de Constitución. Para el excandidato presidencial, esta decisión constituye una falta de disciplina partidaria que deberá ser evaluada en su momento.

"La bancada tuvo una posición que adoptó por consenso. Dos compañeros por motivaciones distintas rompieron la disciplina del partido. En la Cámara de Senadores se aprobó antes de empezar a funcionar un reglamento de sanciones. Tendrá que haber un procedimiento. Hay que escuchar y habrá un procedimiento. (…) No hay una fisura, pero hay un reglamento que tiene que ser aplicado ante una indisciplina. Y ese voto fue una indisciplina. Las dos personas que votaron tenían información, habrá un espacio de escucha y diálogo, pero después de eso se aplicará el reglamento. Es lógico, somos un partido político, no un club de amigos", indicó en entrevista con Exitosa.

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Gavidia y Flores se sumaron a Daniel Barragán, Walter Gago y Roger Astacuri, senadores del Partido Cívico Obras, como los únicos miembros de la oposición que respaldaron el pedido de facultades. Los demás integrantes de la bancada del Partido del Buen Gobierno optaron por abstenerse durante la votación.

Nieto también señaló que propuso al Gobierno una vía alternativa para aprobar las siete materias incorporadas por el Senado. Según explicó, planteó a representantes del Ejecutivo que estas fueran tramitadas mediante proyectos de ley. Asimismo, cuestionó la actuación de Keiko Fujimori y sus ministros hasta el momento.

"Al final, ya en la crisis. Yo tuve una reunión de alto nivel con el Gobierno. Propuse que aprobemos los 20 puntos y que, ya que teníamos una disputa para ver si el Senado podía sumar materias, que eso se proponga como proyectos de ley. (…) Pensé que desde el día uno iba a arrasar, si yo hubiera sido elegido desde el 28 de julio dejaba 25 proyectos de ley y lo anunciaba al país. Ella tiene la información. El problema es que hay complicidad. ¿De quién? De la corrupción policial. Ese problema, que es la reorganización de la PNP, no está en el pedido de facultades. No está en su agenda", señaló.