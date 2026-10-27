Nieto dice que Gavidia le avisó su renuncia por un asesor: “Teníamos una reunión pactada pero no llegó”

El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, reveló que se enteró por una asesor sobre la noticia de que el senador Jorge Gavidia deja la bancada y el partido.

“Teníamos una reunión pactada pero no llegó. Al rato me llamó uno de sus asesores para decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba informando que estaba entregando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y ahí me di por enterado”, contó anoche en una entrevista en Willax.

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Nieto precisó que su único contacto con Gavidia antes de que el Senado votara el pedido del Ejecutivo fue “una muy larga telefónica”, en la que le explicó la posición del partido. Afirmó que la abstención se definió en una votación “unánime”, aunque solo participaron cinco de los siete senadores: faltaron Gavidia y Juver Flores, los dos que luego votaron a favor.

Nieto confirmó que el partido inició un proceso sancionador contra Gavidia. “Es lo que corresponde, no por mi capricho, no porque seamos autoritarios, sino porque es el reglamento de la bancada de senadores que todos los senadores acordaron”, dijo. Según su relato, el senador no asistió a las últimas reuniones semanales, donde se discuten estrategias y hay “puntos de vista discordantes”, y no dejó constancia de sus razones. “A nadie se le coacta su libertad de pensar, tiene que haber unidad de acción, ¿sino para qué somos un partido?”, preguntó.