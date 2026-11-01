Rossana Alayza: “Para algunas personas equivocadas soy una traidora de clase”

Rossana Alayza es una de las voces más conocidas de la oposición en la Cámara de Diputados.

Rossana Alayza es una de las voces más conocidas de la oposición en la Cámara de Diputados. Marco Cotrina / La República

Estuvo fuera de Lima justo cuando arreciaban las críticas contra usted. Nos llamaron la atención algunas de ellas porque recordaban que es nieta de Ernesto Alayza, fundador del PPC, y decían que estaba muy lejana de su pensamiento, que no coincidía con él, casi la llamaban traidora de clase.

Bueno, creo que para mucha gente del nivel socioeconómico A sí soy una traidora de clase porque vivimos en una coyuntura donde es malo ser caviar, porque desde una posición de privilegio te preocupan temas de brechas, desigualdades, falta de acceso. Eso por un lado. Y, por otro lado, pienso que son personas que están muy equivocadas, pienso que son personas que no han tenido la suerte y la dicha que yo he tenido de conocer a mi abuelo y, justamente, yo comparto las mismas preocupaciones de él. O sea, mi abuelo era, de repente sí, una persona mucho más pegada a la iglesia y enfocaba su preocupación y sus valores desde esa dirección, pero también tenía una mirada política de la importancia de las personas, la importancia de que el crecimiento económico traiga desarrollo, la importancia de sentarse en una mesa y conversar entre diferentes posturas y siempre buscar los puntos medios para construir.

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¿Cuál es el recuerdo más recurrente que tiene de su abuelo?

Mi abuelo tenía el don de la palabra en el sentido de que nunca hablaba demás. Elegía muy bien sus palabras, era alguien que se hacía entender, era alguien que transmitía mucha calma y a la vez firmeza. Me encantaría poder emular eso. Era también una persona muy metódica y respetuosa, con un gran sentido del humor y un autoconocimiento y una aceptación muy bonita. O sea, por ejemplo, llegaba a su casa y decía: Hoy di unas malas declaraciones, mañana me llamarán la atención.

Era autoconsciente de que a veces se equivocaba.

Sí. Claro. Era una persona realmente muy humana. Era un gran conversador y a la vez metódico.

Hablemos un poco del debate sobre las facultades. Usted tuvo una participación importante en la Cámara de Diputados sobre el tema, le enrostró al fujimorismo no buscar el consenso y no respetar los acuerdos, y finalmente se abstuvo en la votación final. Sin embargo, luego de su viaje, lo que encuentra es que las facultades han sido aprobadas en el Senado, con los votos de dos miembros de su partido. Eso debe ser un poco frustrante

Sí, ha sido frustrante, ha sido doloroso. No solo encontrarme con estos votos de mi propio partido, sino todo el proceso. Ha sido bastante más largo de lo que yo habría esperado. Creo que además lo frustrante ha sido no poder encontrar el consenso con fuerzas como el fujimorismo. El hecho de que nos hicieran un pedido tan amplio, tan extenso, que casi era una reforma del Estado, y que, a pesar del fastidio inicial, hayamos encontrado puntos en común para el Fenómeno El Niño, en seguridad ciudadana, pensando en el país, teniendo en consideración que siempre se han dado facultades, y es frustrante regresar y ver además algo que me ha parecido como digno de un episodio de Black Mirror. Uno cuando piensa en la bicameralidad cree que hay una cámara creativa, como diputados, y luego un espacio como el Senado con gente más reflexiva, pero de pronto ves estos clips que poco más y se van a los golpes, y que ingresen un tema extra y que no se cumpla el reglamento y además están estos dos votos que mencionas.

Ahora, Buen Gobierno es un partido joven, básicamente creado para las elecciones, ¿qué garantías hay de que no vuelva a pasar esto? ¿De que no haya votos disidentes nuevamente?

Ninguna, y es parte del proceso de fortalecimiento que tenemos nosotros dentro del partido. Por ejemplo, en la bancada de diputados muchas veces no estamos de acuerdo, pero tenemos el mismo mantra que es: votemos en bloque. Somos nuevos, hemos llegado aquí y es importante que nosotros ejerzamos la democracia internamente, pero la lógica es la de mayoría manda, la de ir juntos en bloque. A veces será como queremos, otras veces no. Todavía no se ha llegado a temas de conciencia, donde sí sabemos en qué discrepamos y dónde podríamos hacer votos diferentes.

Algo que se ha dicho es que quizás el oficialismo no vaya a seducir a la oposición como lo hacía Montesinos, poniéndole fajos de billetes en la mesa, pero sí va a identificar a quienes tienen problemas judiciales, con la idea de darles una mano, que es un poco lo que ha pasado con el señor Jorge Gavidia. De hecho, él tenía ya problemas, tenía dos sentencias fijas y otros pendientes. ¿El Buen Gobierno no identificó esos problemas?

De hecho, Jorge Nieto dio una entrevista y dijo que se identificó uno de los temas, se le pidieron explicaciones, pero Gavidia no mencionó los otros tres.

¿Y ustedes le creyeron?

Bueno, Jorge Nieto le creyó porque fue un trato directo entre el presidente del partido y el postulante y cuando sale este reportaje nos enteramos de los otros y era evidente que estábamos ante un problema.

Un problema de todo el partido.

De todo el partido, sí.

¿Admite que ahí fallaron los filtros de Buen Gobierno?

Sin duda, fallaron los filtros del partido. Yo no estaba en el comité elector, yo no tenía cómo filtrar. Si ganas la elección y formas una bancada, esto es algo que siempre puede suceder. Lamento mucho que nos haya sucedido esto, no estoy de acuerdo con cómo ha procedido Gavidia, pero creo que no es bueno quedarnos aquí. Mejor dicho, que el partido se quede en esto. De hecho, yo prefiero conocer los problemas de mis colegas para ayudarlos a tiempo. Ahora, si ya tienes sentencias y tienes estas faltas graves, creo que por un mínimo de respeto debes anunciarlas y ya que sea decisión del líder si te acepta o no. Y un poco para cerrar el tema, al ser Buen Gobierno un partido joven, también ha sido un partido con pocos recursos económicos.

Pero entrar a las páginas del Poder Judicial no demora tanto, podrían haber sabido sobre las sentencias del señor Gavidia.

Bueno, no funcionó, la persona encargada no lo hizo. La verdad es que ya no se ha ahondado en el tema porque ya está hecho.

Algunos dicen que al oficialismo le ha favorecido la votación de las facultades porque para ellos ha quedado claro que la Cámara de Diputados es básicamente una mesa de partes, es un subalterno del Senado. ¿Qué piensa usted?

Mira, por la forma en que están construidos los reglamentos, yo creo que el oficialismo nunca creyó que iba a ser oficialismo. Porque, digamos, ellos mismos se han visto entrampados y teniendo que hacer estas triquiñuelas.

En la Cámara de Diputados.

Sí. Y ya en el Senado tienen esta actitud de aplanadora y de decir que las cosas se hacen a su manera y no hay otra más. Ahora, no creo que nos vayan a cerrar. No creo que diputados vaya a ser una mesa de partes, por más que exista la intención de tratarnos así. Porque algo con lo que no se contaba era con este bloque opositor.

Evidentemente funcionan como bloque opositor, pero cuando lleguen al Senado, todas sus iniciativas podrían ser modificadas en el mejor de los casos o simplemente las van a observar.

Claro, o de repente ni las van a mirar.

¿Y cómo harán si eso pasa?

Bueno, ahí va a tener que haber un rol de comunicación constante. No solo cada bancada articulando con sus senadores, sino también entre bancadas. Y creo que también nunca debemos menospreciar ni dejar de lado el rol que tiene la calle, que tienen las personas que están fuera. Creo que este comportamiento del Senado ha sido condenado por buena parte de todos los peruanos y peruanas. De modo que creería que tienen una fecha límite para sostener ese comportamiento. Tampoco te voy a decir que se van a empezar a portar excelente a partir de hoy, pero creo que, con los diferentes medios de comunicación, con el streaming, con la gente que reporta, es difícil negar que no se están cumpliendo los reglamentos, que no se está siendo democrático y que pretenden adjudicarse mayores competencias de las que en verdad tienen.

¿En verdad piensa que Pedro Castillo es un preso político?

No, y de hecho es un clip sacado de contexto. Justamente cuando regresé de China me preguntaron si había escuchado las declaraciones de Roberto Sánchez. Dije que no, que me acababa de bajar de un avión. Me preguntaron si Pedro Castillo era un preso político y dije que para algunas personas sí, para otras personas no.

Dice que no fue una afirmación suya.

Sí. Y además no soy de Juntos por el Perú, soy vocera de Buen Gobierno.

Quienes la critican dicen que a veces parece vocera de Juntos por el Perú.

Sí, porque me he visto de verde.

¿Qué piensa exactamente que pasó en diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo dio esa proclama frente a cámaras?

Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, efectivamente. Y también creo que si Pedro Castillo no hubiera sido Pedro Castillo de repente su seguridad no lo habría entregado. Ahora, uno de los grandes problemas es tratar de entender esto como algo cancelatorio. Entonces, yo creo que Pedro Castillo es un golpista, pero también es alguien de quien se han burlado y han raceado, y ha habido un racismo estructural desde la forma en que hablaba y la gente a la que elegía. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro Castillo trayendo a sus chotanos y el Club de la Construcción? La gente mete a sus amiguitos, hacen negocios, hacen pactos bajo la mesa, corrupción es corrupción.