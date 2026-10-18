Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

Jorge Nieto cuestionó las declaraciones de Álvaro Vargas Llosa, recientemente designado embajador del Perú en Estados Unidos, luego de que este afirmara que Buen Gobierno está “jugando el partido del comunismo” junto con Ahora Nación y Obras en el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, el excandidato presidencial sostuvo que Vargas Llosa debe adecuar sus intervenciones públicas a su nueva función como representante diplomático del Estado peruano.

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“El hijo del premio Nobel tendría que considerar primero que es funcionario del Estado y que nos representa a todos y que su rol de comentarista político ya canceló, ya acabó; debería comportarse como un embajador”, manifestó.

Además, resaltó que su partido no está obstaculizando el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

En su lugar, dijo, su agrupación ha respaldado la posibilidad de otorgar atribuciones al Ejecutivo en los asuntos específicos del fenómeno de El Niño Costero y la seguridad ciudadana.

En tanto, las otras materias planteadas por el Ejecutivo pueden tramitarse mediante proyectos de ley.

“Queremos que esto funcione, que camine, que no se trabe, que no se paralice”, indicó Nieto.

Por otro lado, al referirse a la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, Nieto evitó emitir una evaluación general, aunque señaló que percibe decepción en algunos sectores de la ciudadanía que esperaban un desempeño distinto del Gobierno al inicio de su mandato. Además, consideró que la delegación de facultades no debe ser la única vía para atender los problemas del país.