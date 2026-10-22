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Jorge Nieto cuestiona aprobación de facultades: “Lo han hecho rompiendo reglamentos”

El líder del Partido del Buen Gobierno advirtió que el sistema bicameral presenta fallas que pueden provocar una parálisis parlamentaria, pero sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori ya no tiene excusas para gobernar.

Jorge Nieto cuestiona aprobación de facultades: “Lo han hecho rompiendo reglamentos”
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Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que el Senado vulneró las disposiciones de su propio reglamento. El excandidato presidencial sostuvo que la Cámara Alta incorporó nuevas materias al pedido del Ejecutivo, pese a que, según su interpretación, las normas parlamentarias no lo permiten.

“Bueno, ya se han aprobado las facultades, las que se han aprobado, del modo en que se han aprobado, en nuestra opinión, rompiendo los reglamentos del Senado. Son clarísimas. No permiten que el Senado incorpore materias nuevas a la discusión”, declaró Nieto a Exitosa.

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Nieto mencionó que el artículo 25A del reglamento del Senado establece límites para introducir nuevos temas durante la discusión de la delegación de facultades legislativas.

“El artículo 25A del reglamento del Senado es literalmente mandatorio sobre este tema, pero lo han hecho, rompiendo la legalidad. Ya está hecho. Que gobierne. Ya no hay excusas”, manifestó.

Aún así, Nieto consideró que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de gobernar tras la aprobación del pedido.

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Fallas en el sistema bicameral

El líder de Buen Gobierno también cuestionó el diseño del sistema parlamentario y la falta de claridad sobre las competencias del Senado y la Cámara de Diputados.

“Hay constitucionalistas de primer nivel en el Perú que dicen que el Senado podía introducir materias nuevas. Hay otros constitucionalistas del mismo nivel en el Perú que dicen que el Senado no podía. Pero los dos y todos coinciden que tenemos un sistema parlamentario contrahecho, que no está bien resuelta la relación”, afirmó.

Nieto señaló que los problemas entre ambas cámaras no son nuevos y que su agrupación advirtió sobre los riesgos del diseño parlamentario meses atrás. “Nosotros lo hemos planteado hace cuatro meses. Cuatro meses. Hemos dicho: este sistema va a llevar a la parálisis. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Porque está hecho para que no haya una relación fluida entre las cámaras”, sostuvo.

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