JNE zanjó reelección encubierta y no hay forma de que López Aliaga asuma la alcaldía El JNE estableció que el segundo regidor asumirá la alcaldía en cada localidad que busque la reelección encubierta. El JEE acató el fallo del JNE y proclamó a nuevos alcaldes en distintas localidades. Sin embargo, algunos JEE no siguieron la resolución, dejando cargos vacíos.

Renovación Popular pide al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal. Experto señala que resolución del JNE no puede ser revocada. Foto: Difusión | Foto: Andina

Renovación Popular pide al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal. Experto señala que resolución del JNE no puede ser revocada. Foto: Difusión | Foto: Andina

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por mayoría, zanjó el debate sobre la reelección encubierta de alcaldes y gobernadores regionales. La decisión estableció que ningún candidato a primer regidor que haya ejercido como alcalde durante el Periodo 2023-2026 podrá asumir el cargo de burgomaestre para el periodo 2027-2030 mediante la modalidad de sucesión.

Esta decisión oficializada en la resolución 4557-2026-JNE no solo alcanza a Rafael López Aliaga, sino a otros 19 postulantes de diversas zonas del Perú que intentaron continuar como alcaldes.

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía a quien se encuentre comprendido en la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú", se lee en el oficio.

La decisión del ente electoral no solo fija las reglas del juego, sino que también estableció que el segundo regidor de la lista ganadora asumirá la alcaldía en cada localidad.

Es más, la resolución dispuso corregir las proclamaciones de resultados en el distrito de Zapatero (San Martín) y la provincia de Condorcanqui (Amazonas).

En el primer caso, el JEE de Bagua proclamó al actual alcalde y candidato a primer regidor Hermógenes Lozano Trigoso (Somos Perú) como el nuevo burgomaestre de la localidad. Sin embargo, el JNE enmendó la plana y nombró a la segunda regidora Luz Pumaricra Cardorzo como la alcaldesa electa.

El mismo escenario ocurrió con el JEE de Moyobamba. En un primer momento, el ente electoral de primera instancia proclamó a Carlos Hidalgo Reátegui como alcalde, quien fue candidato a primer regidor por esa localidad. No obstante, el JNE corrigió el error que iba en contra de la Constitución y nombró a la segunda regidora Diana Sánchez Lozano como alcaldesa.

Es importante precisar que los candidatos a primeros regidores fueron proclamados en el cargo que postularon. De esta manera, no se alteraría la voluntad popular del 4 de octubre, que votaron por una lista de candidatos (alcaldes y regidores).

"Ya hemos indicado hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata no es algo nuevo (...) Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo", sentenció el presidente del JNE, Roberto Burneo, el pasado 10 de noviembre.

JEE acatan fallo del JNE

Tras el fallo del JNE, los JEE decidieron acatar la resolución. El JEE de Camaná proclamó como alcalde distrital de Mejía al segundo regidor Eduardo Condori Sucari (Ahora Nación).

Para la localidad de Nicolás de Piérola, el mismo ente electoral nombró al primer regidor César Neira Huallpa como alcalde. El actual burgomaestre Nelson Tito fue proclamado como primer regidor debido a que asumió como alcalde en el Periodo 2023-2026 tras un proceso de sucesión.

En la elección provincial de Islay se declaró a la segunda regidora Gladys Santos Turpo como alcaldesa. Richard Ale Cruz quedó como primer regidor.

El JEE de Ica nombró como alcaldesa de San Juan Bautista a la segunda regidora Rita Guerrero (Renovación Popular). Sin embargo, el mismo partido apeló la decisión para que el primer regidor y actual burgomaestre, Jorge Quispe Saavedra, continúe en el cargo.

El JEE de Requena nombró a la segunda regidora Cinthya Wagner Zagaceta como alcaldesa de esa jurisdicción. Por su parte, el actual burgomaestre César Caballero fue nombrado primer regidor.

Desacato

Sin embargo, el JEE Lima Este 2 no acató el fallo del JNE. Según su acta de proclamación, el cargo de alcalde quedó vacío y no nombró a la segunda regidora Margiori Mejía Alva como alcaldesa. Jesús Maldonado Amao quedó como primer regidor.

El JEE de Chiclayo hizo lo mismo en la provincia de Ferreñafe. Solo proclamó a los regidores provinciales. Al actual alcalde Polanski Carmona lo nombraron primer regidor. Martha de la Oliva Bonilla, la segunda regidora de la lista de Somos Perú, sería quien asuma ese puesto.

Jeanette Alonzo no juramentaría como alcaldesa de Lima, asegura Francis Allison

El lunes 9, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, deslizó la posibilidad de que la primera regidora, Jeanette Alonzo, no asumiría la alcaldía. En su lugar, podría juramentar el tercer regidor, Alberto Gálvez Olivares, quien actualmente es el alcalde de Jesús María.

Según su hoja de vida, Gálvez Olivares estudió Ciencias Públicas en la Universidad Toulouse Lautrec, pero no concluyó la carrera. También estudió periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, pero solo llegó hasta el décimo ciclo.

En 2022, fue gerente municipal y de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros en Huarochiri. Entre el 2020 y el 2021 fue asesor de la subgerencia de gestión del riesgo y desastre de la Municipalidad de Lurín.

Experto afirma que recursos de López Aliaga no funcionarían

Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para que revoque la decisión que impide a los primeros regidores asumir la alcaldía mediante sucesión.

En diálogo con La República, el presidente del Instituto Aklla y experto en temas electorales, José Tello, explicó que no se puede reconsiderar la resolución debido a que ya es un asunto votado y resuelto por la última instancia electoral.

Sin embargo, precisó que si el partido lleva el caso al nivel judicial y le dan la razón, el JNE tendría que darle las credenciales de alcalde por mandato judicial. Si el Tribunal Constitucional decide lo mismo, López Aliaga podría asumir la alcaldía.