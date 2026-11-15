César Holguín: “Se ha anulado el derecho a referéndum de los peruanos”

Su proyecto sobre el referéndum dice que tal como están las cosas, el derecho ciudadano a la participación política ha sido desnaturalizado. ¿Por qué?

Bueno, primero que nosotros tenemos, en mi lectura, una regulación, el artículo 206 (de la Constitución), que no deja claras las vías para hacer una reforma constitucional. Hay una parte donde se habla de la vía parlamentaria. Es decir, una votación de mayoría absoluta en el Congreso y otra de los dos tercios, y pasado ello ya no es necesario un referéndum. Sin embargo, se menciona también, en ese mismo artículo, la iniciativa ciudadana, equivalente al 0,3% del padrón electoral. Lo que sucede es que había una ley que precisaba esto, la 26300.

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Que fue modificada en el 2022.

Por la ley 31399. ¿Qué pasa? Que lo que terminan haciendo es convirtiendo algo que se entendía que podía hacerse en dos líneas, la vía parlamentaria y la vía ciudadana directa, en una sola cosa. Es decir, que todo pasa por el Congreso, por una votación, de mayoría absoluta y, finalmente, si hay dos votaciones, pues eso ya no implica convocar a referéndum.

Claro, lo que usted quiere modificar es que ya no pase por el Congreso la autorización para un referéndum. La pregunta que uno se hace, cínicamente, es, ¿por qué quiere perder ese poder?

Es que el derecho que tiene el ciudadano, el derecho que tiene el mandante, en este caso el pueblo, que es el poder constituyente al final de cuentas, se ha visto limitado, todo a favor del poder constituido. Entonces, si uno precisa esas dos vías, la vía parlamentaria y la vía ciudadana directa, entonces ya tendríamos la capacidad de preguntarle al ciudadano de a pie cualquier cosa de impacto nacional vía referéndum. Pero eso es lo que no tenemos al momento. Entonces, esto implica dos pasos. Derogar esa ley, la 31399, y hacer una reforma de la Constitución, del artículo 206, en dos sentidos, para que el referéndum se pueda hacer en dos vías, la vía parlamentaria y la vía directa, que es la vía ciudadana.

Ahora, el artículo 32 de la Constitución ya establecía qué podía ser sometido a referéndum y qué cosa no.

Así es.

¿Y lo que hizo el Congreso en el 2022 no contradecía a la Constitución? Digamos, fijaba nuevas reglas para que fuera el Congreso el que le diera luz verde al referéndum, siempre y cuando se tratara de temas de materia constitucional.

Es que hay un vacío. En nuestra lectura no hay una buena redacción del artículo 206. Al no haberla, y buscar una precisión en la ley, lo que han hecho ellos es canalizarla por una sola vía.

¿Es realmente una respuesta a un vacío o un ánimo de capturar poder?

Yo creo que ha habido dos cosas. Una imprecisión, no olvide que hablamos de un artículo de una Constitución que sale de la dictadura. Su propósito no era dejar clara la participación ciudadana en la vía del referéndum. Y también está el ánimo de concentrar poder y quitarle capacidad a la ciudadanía de incidir en decisiones importantes en materia de política nacional. Ambas cosas se han combinado de tal forma que han terminado anulando el derecho a referéndum que le corresponde a los peruanos.

Usted sabe que todo lo que se resuelve en el Congreso se hace en este momento con la fuerza de los votos.

Así es.

¿Qué le hace creer que el oficialismo, la alianza de Renovación Popular y Fuerza Popular, va a estar de acuerdo en el Senado con su propuesta?

Bueno, lo que estamos presenciando ahora es un nivel de entrampamiento institucional por responsabilidad del fujimorismo. Porque lo que han hecho en la elección de la Mesa Directiva, lo que han hecho en la cuestión previa en la Comisión de Constitución, en el debate, la compra de votos que estamos viendo, y otras estrategias propias de los años 90, nos trae un recuerdo de lo peor de la política nacional. Pero, sin embargo, creo que es un deber devolverle al país este derecho, y desde la Cámara de Diputados nosotros vamos a cumplir nuestra tarea. ¿Es una lucha difícil? Sí. Pero no hay peor batalla que la que no se da.

Ahora, el humor popular ha rebautizado a su partido como Ahora Fracción, por sus pugnas internas. ¿Qué siente cuando escucha eso?

La política tiene esos matices. Este fue un desencuentro. Tuvimos distintas lecturas respecto al fujimorismo.

¿Hay distintas lecturas sobre el fujimorismo en Ahora Nación?

Sí, en la oposición en general. Y va en este sentido: hay una lectura que considero yo que es inexacta, es todavía romántica, hasta generosa…

Ingenua.

Sí, en el sentido de creer que el fujimorismo es una fuerza política que se ha democratizado, que se ha resocializado en democracia. Y que, por lo tanto, con la excusa de atender algunas necesidades urgentes del país, se le puede dar algún margen de acción política.

¿Quién cree eso en Ahora Nación, el señor López-Chau?

Yo no creo en eso.

¿Quién lo cree?

Voy a hablar en términos absolutamente generales para no generar otra vez un torbellino de esos. Pero estoy precisando las lecturas que tenemos. Yo creo que lo que le corresponde a la oposición es ser más realista, entender que el fujimorismo no ha cambiado, porque han demostrado que siguen siendo los mismos de siempre. Y si han demostrado que no han cambiado, lo responsable es no darles ese margen de acción, porque ese margen de acción lo han utilizado como con las facultades en el Senado para quebrar la Constitución, los reglamentos, los consensos, y no necesariamente atender las necesidades del país. Entonces, lo responsable, lo coherente, es partir de esa valoración, ser una oposición real, un verdadero contrapeso al poder. Eso es lo que queremos.

Le voy a hacer una pregunta que ya le hicieron varias veces. ¿A usted y a la señora Indira Huilca los sacaron de la vocería de Ahora Nación?

Sí, mire, lo que pasó fue esto.

¿Los sacaron o ustedes renunciaron?

Bueno, voy a explicar. Lo que pasó es que nosotros tuvimos esta disparidad en nuestra valoración. El voto en el tema de las facultades era claramente distinto. Y eso generó algún malestar, algunos reclamos, algunas quejas. Y en ese entender, yo decidí presentar mi carta de renuncia. Lo anuncié una semana antes. Luego hubo una reunión donde yo no estuve, tampoco estaba mi colega, la compañera Indira. Y nos enteramos por las redes. Después salió un comunicado ofreciendo disculpas, y con eso nosotros ya damos por superado el asunto.

¿O sea que las dos cosas ocurrieron en paralelo? ¿Lo sacaron y usted renunció también?

Una semana después salió ese rumor en las redes, de que había habido pues una acción de estas. Pero yo no estuve.

No fue un rumor, fue una afirmación de Carlos León Moya, que trabajó con Ahora Nación.

Yo no estuve en esa reunión. Por lo tanto, me enteré por los trascendidos. Pero una vez que la bancada saca un comunicado y ofrece las disculpas, tanto a mi colega Indira como a quien habla, nosotros damos por superado ese percance y lo que corresponde es hablar con transparencia sobre nuestras diferencias y buscar ser una real oposición.

¿Por qué se sumó a un partido en el que cada vez hay más evidencia de que la figura del fundador se privilegia más que al colectivo?

No, mire, en ese momento, ¿qué pasaba en el país? Había un problema de legitimidad política. Las regiones, y yo soy del Cusco, estaban en un franco proceso de desconfianza y marcha hacia Lima. En ese contexto, el rector de la UNI, el señor López Chau, tuvo un gesto importante de abrir las puertas a los estudiantes, entre los cuales estaban muchos representantes del Cusco. Y creo que eso nos conectó, logramos entendernos, llevar adelante un proceso. Es una bancada joven la que tenemos, un partido joven. Yo creo que hay muchos errores de los cuales hay que aprender. Todos, incluyéndome. Y también ajustar muchas lecturas políticas respecto al gobierno actual de la señora Fujimori. Pero confío en que el tiempo que viene nos permita verdaderamente cohesionar mejor la bancada.

Su colega de Buen Gobierno, Fernando García, hablaba de una probable huelga parlamentaria en el caso de tener que resistir a lo que hace el Senado. ¿Usted qué piensa de esa idea?

Mire, yo creo que con otro nombre lo que va a pasar es que ante tal desconfianza de la Cámara de Diputados lo que sí puede haber es que no haya el flujo de proyectos de ley que se quiere. Eso sí puede pasar. No propiamente una huelga en sentido estricto, pero la desconfianza lo que va a hacer es mermar ese diálogo productivo que debe haber entre ambas cámaras. En el Senado va a seguir habiendo un problema, y yo quiero ser redundante en esto, de que esa es responsabilidad de la bancada del fujimorismo, que lejos de hacer que la bicameralidad funcione, lo que están haciendo es quebrar el Senado, quebrar el diálogo de ambas cámaras y quebrar la institucionalidad democrática en el Perú, aparte del mal diseño que hicieron en el anterior periodo, porque esto es su hechura.

Usted lo tiene bastante claro, lo ha repetido varias veces durante esta conversación. ¿El señor López Chau lo tiene claro? ¿Podría verbalizarlo de la misma manera que usted lo hace?

Eso habría que preguntarle a él. Yo considero que tenemos matices. Yo considero que tal vez no estamos todavía en la misma línea, pero estos últimos actos del Senado, yo creo que a todos los parlamentarios les han demostrado que el fujimorismo realmente sigue teniendo ese ADN autocrático en su acción.