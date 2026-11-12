JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga El Pleno del JNE señaló que la denuncia contra López Aliaga por presunto acoso y coacción no compromete la imparcialidad de las decisiones que adopte Burneo. Asimismo, explicó que no existen causales de recusación.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de Renovación Popular para apartar a su presidente, Roberto Burneo, del caso de reelección encubierta de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. La solicitud buscaba excluirlo, principalmente, del proceso de proclamación de resultados y entrega de credenciales.

El partido había sustentado su solicitud en la denuncia que presentó Procuraduría Pública del JNE el pasado 30 de octubre contra López Aliaga por los presuntos delitos de acoso y coacción contra Burneo. Según indicaron, esta acción compromete la "imparcialidad objetiva exigible a todo magistrado que participa en la toma de decisiones jurisdiccionales".

Video destacado ¡CONFIRMADO! KEIKO SE VA DURANTE MISA DEL PAPA LEÓN XIV | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, el Pleno del JNE señaló que las solicitudes de recusación (pedido para apartar a una autoridad de un caso) no están contempladas en la Ley Orgánica del JNE ni en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Asimismo, precisó que, a diferencia de los jueces del Poder Judicial, quienes pueden ser sustituidos tras una recusación, los miembros del Pleno del JNE no cuentan con esa posibilidad.

En esa misma línea, la resolución resalta que Renovación Popular "no ha señalado, de manera expresa e inequívoca, cuáles son las causales de recusación en las que habría incurrido el señor presidente del Pleno del JNE".

"Únicamente ha señalado los presuntos motivos que podrían incidir en la toma de decisiones de dicho magistrado respecto de la situación electoral del señor candidato", sostuvo.

Por otro lado, el Pleno mencionó que, hasta la fecha, no existe una causa pendiente por resolver en relación a López Aliaga. El motivo es porque hasta el momento no hay un acta de proclamación de resultados del JEE Lima Centro y la ONPE no termina el conteo oficial sobre la elección provincial de Lima.

Con respecto a la denuncia por presunto acoso y coacción contra el exburgomaestre, el ente electoral señaló que las acciones que pueda tomar la Procuraduría del JNE no dependen de Burneo ni del Pleno.

"La denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública del JNE en contra del señor candidato no puede tomarse como una riña o enemistad entre este y el titular del JNE", recalca la entidad.

"Declarar improcedente el pedido de recusación presentado por don Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la alianza electoral Renovación Popular Perú, en contra del señor magistrado don Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones; y, en consecuencia, disponer el archivo definitivo del presente expediente", concluyen los magistrados Maish Molina, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli.

Decisión del JNE sobre Roberto Burneo

Rechazan apartar al magistrado Gunther Gonzales del Pleno del JNE

Renovación Popular también cuestionó la continuidad del magistrado Gunther Gonzales Barrón porque, según dicen, "sus votos en minoría son publicados en sus redes sociales, sus manifestaciones públicas y sus publicaciones relacionadas con la candidatura y la controversia jurídica de Rafael López Aliaga".

Pero el Pleno del JNE indicó lo mismo que en el caso anterior: las recusaciones no están contempladas en la Ley Orgánica del JNE ni en la LOE y no existe un caso pendiente por resolver por el Pleno sobre López Aliaga.

Sobre las publicaciones que pueda haber hecho el magistrado, el Pleno fue tajante: "El señor magistrado tiene expedito su derecho constitucional de expresar su análisis o postura respecto de las decisiones emitidas, por mayoría, por el Pleno del JNE, cuando estas ya han sido puestas a conocimiento de la opinión pública".