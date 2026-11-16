Durante la actividad del papa León XIV en el bulevard de Yarinacocha, en Pucallpa, uno de los momentos más sentidos fue la exhortación del líder shipibo-konibo Cecilio Soria a que el sumo pontífice exponga al mundo la realidad de las comunidades nativas. Su testimonio fue replicado y coincidió con el discurso del santo padre.

"Hoy no le pedimos solamente que mire a la Amazonía, sino que escuche a sus pueblos, que sea nuestro portavoz y lleve nuestro clamor a quienes tienen la responsbilidad de atendernos y actuar para que no sigamos caminando solos en la búsqueda de justicia, respeto y dignidad", expresó el domingo frente a miles de asistentes.

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La República pudo conversar brevemente con Soria durante la misa celebrada por el santo padre en la Vidella Deportiva del Gobierno Regional de Ucayali. Aún con la emoción a flor de piel relató que el momento significó una oportunidad única y que sentía que debía utilizar ese espacio para pedir por sus hermanos de todas las comunidades nativas y pueblos indígenas.

"Yo he hablado desde el corazón. Era como soñar despierto y de esos sueños que veces uno quiere que se hagan realidad. Por eso lo que hablé fue para todo el colectivo de los pueblos originarios y para los misioneros que nos apoyan desde la iglesia católica", refirió.

El líder indígena nació en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, y se desempeñó durante varios años como periodista y locutor del programa radial ‘Voz indígena: la hora shipiba’. Soria era consciente que su voz, representativa para las comunidades nativas, esta vez también serviría para poner en el foco del mundo las necesidades de los pueblos indígenas.

"Tenía que hablar y le dije al papa las cosas como son, sin esconder nada, pero también quería hacerlo de corazón y con mucha diplomacia. Lo que sale de mi voz es la realidad de nuestros pueblos originarios y ahora gracias al papa León XIV seremos visibilizados en la tierra y en este mundo. Gracias al papa ahora seguramente las autoridades nos llamarán, y eso es bueno. Es lo que le dije: ‘papa, sé nuestro portavoz’".

Su mensaje también fue una invocación a que el Estado, que durante décadas los ha tenido relegados y en el abandono, sepa que las comunidades siguen exigiendo ser considerados con los mismos derechos que tienen cada ciudadano. Aún confía en que la mirada desde el Gobierno cambie y atiendan sus necesidades.

"Sí esperamos aún algo del Gobierno, porque nosotros también somos peruanos y somos hijos de Dios. No solamente estamos para que nos den cerámicas o telas bordadas. Somos seres vivos que también tenemos hambre y exigimos justicia. No puede ser que en nuestro país no haya un ente para atender a las comunidades. Un ejemplo, en Brasil existe el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Un hermano mapuche en Chile ha llegado a ser presidente del Congreso para la Constitución y acá nada", concluye.

Toma con bastante orgullo el momento del que ha sido parte, junto a la líder y abogada shipibo-konibo Susy Díaz Gonzales de la comunidad nativa Colonia del Cao. Ambos fueron elegidos por consenso para representar en esa oportunidad a las organizaciones indígenas y expresaron el clamor de los pueblos originarios.