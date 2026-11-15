El pedido del pueblo shipibo al papa León XIV: "Nuestra esperanza es poder contar con un Estado que protega nuestros derechos" Cecilio Soria Gonzáles, representante shipibo, pidió al papa que apoye la implementación de políticas que protejan a los pueblos indígenas amazónicos y sus derechos. El pontífice, al cierre del encuentro, reafirmó su compromiso de escuchar y acompañar a estas comunidades en su búsqueda de justicia y dignidad.

El pueblo shipibo se hizo presente durante la visita del papa León XIV a Pucallpa. El sumo pontífice sostuvo un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, ubicado en esta ciudad de la Amazonía peruana. Durante la actividad, Cecilio Soria Gonzáles, abogado y comunicador shipibo, pronunció un discurso ante el papa para reivindicar los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía.

"Santo padre, no queremos hablarle solo de nuestro poder, queremos compartirle nuestras esperanzas. Nosotros soñamos con un futuro diferente. Nuestra esperanza es contar con un Estado que proteja nuestros derechos. Esperamos que se implemente y cumpla la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, así como que se reconozcan los derechos de nuestros hermanos en situación de aislamiento", señaló.

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En su discurso, Soria Gonzáles también recordó a los misioneros de la Iglesia católica que han acompañado a los pueblos originarios de la selva peruana. Asimismo, los representantes del pueblo shipibo presentaron ante el santo padre una danza tradicional: la mashá. El papa León XIV siguió atentamente el desarrollo de las actividades.

"Soñamos con el día en que nuestros hijos no tengan que abandonar sus comunidades para lograr una vida digna, con igualdad de oportunidades para todos. Cada día trabajamos para que ese sueño se haga realidad. Nuestros pueblos, saberes y culturas siguen vivos. Permanecemos en nuestros territorios y los cuidamos como lo hicieron nuestros antepasados. Por eso, santo padre, hoy le pedimos que no solo mire nuestra Amazonía, sino que escuche a sus pueblos; que sea nuestro portavoz y que lleve su clamor a quienes tienen la responsabilidad de atendernos y actuar para que no sigamos caminando solos en la búsqueda de justicia, respeto y dignidad. Acompáñenos para que algún día podamos vivir en paz en nuestra tierra", concluyó.

El mensaje del papa León XIV a los pueblos indígenas

Tras el discurso del representante del pueblo shipibo, el papa León XIV agradeció el encuentro y recordó a su antecesor, el papa Francisco.

"Agradezco a Dios y a todos ustedes. Percibo el abrazo de una gran comunidad. Este sitio es un lugar de animado encuentro, con colores vivos. Agradezco sus palabras y cantos, así como el haber compartido hoy los dolores y las esperanzas que llevan en el corazón. Siguiendo las huellas del papa Francisco, he venido como pastor para escuchar sus historias y caminar a su lado. Deseo confirmarlos desde la fe y la esperanza, y sostenerlos en su búsqueda de justicia y paz", indicó.

Además, León XIV manifestó que la Iglesia católica acompaña a los pueblos originarios y advirtió sobre las amenazas que enfrentan sus comunidades. "La contaminación de las aguas, debido a la extracción minera irregular, no es un accidente fortuito, sino los estragos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales. El narcotráfico se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancia. La doctrina social de la Iglesia es un instrumento que nos ayuda a leer los signos de los tiempos bajo la guía del Espíritu Santo. En ella, el conocimiento ancestral que ustedes tienen puede encontrarse con el patrimonio de sabiduría de la Iglesia, con el fin de proteger sus derechos".