JNE contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura A pesar de que el JEE de Morropón alertó que no existen las condiciones para realizar el recuento de votos de 23 mesas, el Pleno del JNE decidió que ellos mismos harán ese proceso de manera excepcional. El resultado puede definir si Podemos Perú o Somos Perú pasarán a la segunda vuelta por el GORE Piura contra APP. Hasta el momento, la diferencia es de 1.157 votos.

El pasado 4 de octubre, una turba irrumpió en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales. Foto: composición LR

El pasado 4 de octubre, una turba irrumpió en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito San Juan de Bigotes, provincia de Mórropón (Piura), y destruyeron ánforas, cédulas de sufragio y actas electorales. Foto: composición LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el recuento de votos de las 23 mesas de sufragio del distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, Piura. Las actas fueron declaradas siniestradas luego de que un grupo de sujetos irrumpiera en el colegio José Carlos Mariátegui el pasado 4 de octubre durante el escrutinio.

De acuerdo con la Resolución n.º 4727-2026-JNE, emitida el pasado 13 de noviembre, el Pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por Somos Perú y dispuso el recuento de votos de dicha localidad.

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La agrupación política busca que estos votos le permitan superar a Podemos Perú y acceder a la segunda vuelta por el Gobierno Regional de Piura, en la que competiría contra Alianza para el Progreso (APP) el 6 de diciembre. Hasta el momento, la diferencia entre ambas organizaciones es de 1.157 votos.

En contexto, el Pleno del JNE había ordenado al JEE de Morropón realizar el recuento de votos de las 23 mesas el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, durante la audiencia, el organismo electoral advirtió que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el procedimiento. En particular, señaló que el material electoral correspondiente a la mesa de sufragio n.º 071832 "no resulta apto para su apertura y recuento de votos".

Ante esta situación, el JEE declaró la nulidad de las elecciones en las 23 mesas de sufragio del distrito de San Juan de Bigote.

No obstante, Somos Perú apeló y aseguró que el JEE había desacatado sistemáticamente lo dispuesto por el Pleno del JNE, a pesar de que las condiciones no estaban dadas para ello, tal como lo alertó el ente electoral de primera instancia.

Pero el JNE le dio la razón al partido, pese a que reconoció que los hechos de violencia de ese día afectaron gravemente el desarrollo del escrutinio.

Según el Pleno dirigido por su presidente Roberto Burneo, "también se constató la existencia de cédulas y documentación recuperadas, que fueron objeto de verificación y posterior lacrado por el Ministerio Público. Por tanto, la ausencia de actas informada por la ODPE no equivale a afirmar que la totalidad de las cédulas de sufragio fue destruida ni que resulte jurídicamente imposible determinar los resultados mediante los mecanismos previstos en el artículo 310 de la LOE".

Además, indicó que el 23 y 24 de octubre se realizó la apertura de cajas con cédulas con la presencia del Ministerio Público y personal de la ONPE, pero no asistieron los miembros del JEE de Morropón.

"(...) pese a existir las condiciones necesarias para que el JEE procediera con el deslacre del material electoral a fin de efectuar el recuento de votos, dicho órgano jurisdiccional de primera instancia incumplió, de manera renuente, lo dispuesto por este Supremo Tribunal Electoral", se lee en el documento.

Decisión del JNE

Pleno del JNE hará recuento de votos de actas siniestradas el 17 de noviembre

Como el JEE de Morropón no realizó el recuento de votos de actas y cédulas siniestradas, el Pleno del JNE se ofreció a ejecutar ese proceso el próximo martes 17 de noviembre a las 3 p. m.

El ente electoral defendió su posición "en aplicación de los principios de preclusión, de impulso de oficio y responsabilidad, así como de economía y celeridad procesal".

Para ello, dispuso que el JEE de Morropón traslade el material electoral de las mesas observadas, acompañado de un fiscalizador, a la sede del JNE en Nazca. Asimismo, estableció que la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales del JNE realice las acciones pertinentes para el traslado del material electoral que se efectuará desde el JEE hasta la sede institucional del JNE.

De igual forma, la Gerencia General del JNE deberá brindar las condiciones administrativas, logísticas, comunicacionales y de difusión respecto del recuento de votos. También se convocará por la Secretaría General del JNE al representante del Ministerio Público para que participe en la audiencia.

Magistrado cuestiona la decisión de Burneo

El magistrado Gonzáles Barrón tuvo un voto en minoría y cuestionó la decisión de Burneo Bermejo, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli.

Indicó que, si bien el Pleno del JNE había ordenado el recuento de votos, eso no significa que se deba anular la independencia jurisdiccional del JEE para el recuento de votos.

"Si este órgano considera que no existen las condiciones para la verificación de las cédulas, en mérito de la situación particular en que se encuentra el material electoral, sea por falta de elementos de seguridad, sea por signos de alteración, agravado por los hechos de violencia que ponen en duda la cadena de custodia, entonces la única forma de respetar la voluntad popular libre y auténtica es mediante la declaración de nulidad de las elecciones, en lo cual concuerda el magistrado suscrito", argumentó.

Es decir, el magistrado respaldó la postura del JEE. Señaló que, si no hay las condiciones para el recuento de votos, lo mejor sería declarar la nulidad de las elecciones en esa localidad.