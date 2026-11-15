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Política

Conteo al 100%: Renovación Popular será la fuerza dominante del Consejo Municipal por segunda vez consecutiva

El partido de López Aliaga obtuvo, por segunda vez consecutiva, la mayoría en el Consejo Metropolitano. El JNE ya decidió que no entregará las credenciales de alcalde al primera regidor por tratarse de un caso de reelección encubierta.

Conteo al 100%: Renovación Popular será la fuerza dominante del Consejo Municipal
Conteo al 100%: Renovación Popular será la fuerza dominante del Consejo Municipal | Foto: Andina
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Renovación Popular tendrá la mayoría política, por segunda vez consecutiva, en el Consejo Metropolitano 2027-20230 luego de que 21 de los 39 regidores elegidos sean de este partido, de acuerdo con los resultados de la ONPE al 100%.

Le siguen Avanza País, con nueve regidores; Somos Perú, con cinco; Podemos Perú, con dos; y Alianza para el Progreso y Ahora Nación, con uno cada uno.

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PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los representantes del partido de López Aliaga serán: Rafael López Aliaga, Jeanette Alonzo, Jesús Gálvez, Fabiola Morales, Hernán Sifuentes, María del Rosario Payet, Efraín Aguilar, Nancy Vizurraga, Patricia Mejía, Isaac Escobedo, Hayley Cassana, Giuliana Calambrogio, Guillermo Valdivieso, Javier Morote, Mirta Mondragón, Juver Valentín, Aquelina Solórzano, Miguel Miguel Ciccia, Deborah Inga, Julio More, Lida Valdivieso.

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Por su parte, Avanza País tendrá a: Ivone Tapia, Javier Altamirano, Ena Ocaña, Jesús Tellez, Jessica García, August Carbajal, Asceli Rabasa, Patricio Nieto, Erika Yarahuaman.

En tanto, Somos Perú incluirá a: Vicente Romero, Trinidad Maldonado, Roy Huallpa, Eliana Toledo, Felipe Salazar.

Aron Espinoza y Rosa Aranda representarán a Podemos, mientras que Jorge Delgado y Magaly Blas a APP y Ahora Nación, respectivamente.

Distribución

En cuestión de votos, al 100% del conteo de la ONPE, el partido de López Aliaga obtuvo 27, 685% de votos. Le siguen: Avanza País (26.811%), Somos Perú (15.088%), Podemos Perú (8.023%), APP (4.347) y Ahora Nación (3.567%).

Siendo esos los resultados, Renovación Popular tendrá 21 de los 39 representantes del Concejo Metropolitano de Lima para el periodo 2027-2030, debido a la aplicación del denominado “premio a la mayoría”, establecido en el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864).

Este mecanismo permite que la organización política que obtiene la primera mayoría relativa en una elección municipal acceda a la mitad más uno de las regidurías, siempre que ninguna lista alcance la mayoría absoluta de los votos válidos.

En el caso de Lima Metropolitana, donde se eligen 39 regidores, la mitad más uno equivale a 21 puestos. Por ello, el partido celeste accederá a esa cantidad de representantes, sin que sea necesario que haya obtenido más del 50% de los votos válidos.

Los 18 escaños restantes se distribuyen entre las otras organizaciones políticas mediante el sistema de cifra repartidora, que asigna las regidurías en función de la votación obtenida por cada lista.

Para el actual periodo 2023-2026, Renovación Popular también tiene mayoría en el consejo metropolitano con 21 representantes.

Alcaldía de Lima

Ahora, respecto a la alcaldía de Lima, tras la decisión del JNE de que en los casos de reelección encubierta sea el segundo regidor quien asuma el cargo sería Jeanette Alonzo.

De acuerdo con Francis Allison, ex candidato a la alcaldía de Lima, Alonzo no querría asumir la alcaldía.

“Está claro que la señora Alonzo no quiere asumir la alcaldía. Yo creo que ella tiene temor. Claramente no quiere trabajar bajo presión, que Rafael no la deje gobernar. Es lo que se dice en su propio partido. Veremos si la convencen”, dijo en entrevista a Canal N.

El segundo en la lista de sucesión es José Gálvez, actual alcalde de Jesús María.

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