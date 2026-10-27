Luis Galarreta asumirá el Despacho Presidencial durante viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España.

Luis Galarreta asumirá el Despacho Presidencial durante viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España. Composición/LR

El Gobierno oficializó que el primer vicepresidente, Luis Galarreta Velarde, quedará a cargo del Despacho Presidencial durante las visitas oficiales de Keiko Fujimori a El Salvador y España.

La medida, publicada mediante una resolución suprema establece también que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quedará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros “en tanto dure el impedimento del titular”.

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El primer desplazamiento de la mandataria se realizará del 28 al 31 de octubre para una visita oficial a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca. En esa gira, la agenda de trabajo contempla un encuentro privado con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, además de reuniones con los titulares de Justicia, Salud y Educación.

En esa misma línea, realizará visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a una escuela emblemática y al Hospital Rosales, según se indica en la resolución.

Posteriormente, Fujimori viajará a Madrid del 2 al 6 de noviembre a fin de participar en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La agenda en territorio español incluye su asistencia a la sesión plenaria de la cumbre y reuniones bilaterales con homólogos de la región.

Costo y comitiva del viaje a El Salvador

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de siete funcionarios del Despacho Presidencial para acompañar a Keiko Fujimori en su gira a El Salvador. Este grupo, integrado por asesores, personal de protocolo, comunicación, administración, edecanía y seguridad, representará un gasto total de US$19.616,15, de los cuales US$12.686,15 corresponden a pasajes aéreos y US$6.930 a viáticos.

La delegación incluye a un funcionario de protocolo que viajará un día antes, el 27 de octubre, y a una comitiva oficial de seis personas que acompañará a la mandataria durante los días principales del itinerario.

A esta delegación se sumarán el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. La participación del titular de Justicia respondió a un pedido del Despacho Presidencial, mientras que el canciller acudirá por invitación de su par salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

Los pasajes y viáticos de ambos ministros serán asumidos por sus carteras; en tanto, Marco Vinelli quedará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Juan Carlos Requejo asumirá de forma temporal el sector Justicia.