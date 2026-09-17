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Política

Abogado del jefe del Ejército apaña a empresa que incumple contrato

Inconducta. El letrado Arturo Dueñas Segura afirmó que la firma panameña Milenium Veladi Corp. completó los trabajos de overhaul de tres helicópteros y que ya se los entregó 100% operativos al instituto castrense, pero la versión no es cierta.

En espera. Los tres helicópteros continúan en las instalaciones del CEMAE porque todavía no reciben la aprobación. Foto: Ejército peruano
En espera. Los tres helicópteros continúan en las instalaciones del CEMAE porque todavía no reciben la aprobación. Foto: Ejército peruano
Ángel Páez
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Durante la presentación oficial de tres helicópteros de fabricación rusa reparados en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), el sábado 12 de septiembre en Arequipa, las autoridades militares solo permitieron el ingreso a un grupo de periodistas que llegaron desde Lima y restringieron la entrada a los reporteros de los medios locales, entre ellos La República.

La prensa arequipeña estaba interesada en entrevistar al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, para preguntarles por qué no hubo helicópteros disponibles para socorrer a los centenares de pasajeros que quedaron varados durante varios días en la Panamericana Sur, en el tramo Ocoña-Atico, en agosto pasado.

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El bloqueo de la carretera impidió que un paciente recibiera atención médica oportuna y falleció, y una gestante tuvo que alumbrar en el interior de un bus en condiciones deplorables.

La reparación total de los tres helicópteros de fabricación rusa que se encontraban en el CEMAE, y que el general Oswaldo Calle exhibió con bombos y platillos ante el ministro Rafael Belaunde, debieron haber estado listos hace dos años. Y todavía no lo están.

Por insistencia de los periodistas, habló en representación del general Oswaldo Calle, su abogado Arturo Dueñas Segura, en la sede del CEMAE.

EL 7 de abril de este año, el general Oswaldo Calle amplió el plazo a Milenium Veladi Corp. hasta el 26 de agosto. Foto: La República

EL 7 de abril de este año, el general Oswaldo Calle amplió el plazo a Milenium Veladi Corp. hasta el 26 de agosto. Foto: La República

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Ejército simuló entrega de helicópteros rusos reparados

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Los helicópteros “ya fueron entregados al Ejército y se encuentran al 100% operativos”, afirmó el letrado. Pero la afirmación no es cierta.

El 24 de agosto, dos días antes de finalizar el plazo de entrega, un equipo de la Contraloría ingresó en el CEMAE y comprobó que la contratista panameña Milenium Veladi Corp. estaba lejos de concluir con la reparación mayor (overhaul) de los tres helicópteros. Así consta en el informe de control que difundió La República.

Además, como ha informado este periódico, antes de la simulación de entrega de los helicópteros, los técnicos del CEMAE se negaban a dar la conformidad del servicio porque encontraron varios incumplimientos del contrato.

Por esta razón, las aeronaves todavía no son entregadas a la Aviación del Ejército, en Lima. Siguen en el CEMAE, Arequipa, desde que fueron expuestos el sábado 12 de septiembre.

El abogado Dueñas defendió a la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). Reconoció los retrasos en el cumplimiento del contrato, pero los atribuyó al conflicto que la Federación Rusa mantiene con Ucrania, y a los embargos que afronta el Estado ruso por la guerra.

Según el contrato suscrito el 10 de noviembre de 2023, los helicópteros tenían que entregarse el 13 de agosto de 2024. No sucedió.

ejercito peruano La Republica

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Ejército pide S/88,6 millones para volar helicópteros pero el Mindef no responde

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Luego de ampliaciones de plazo e intentos de conciliación, el 10 de diciembre de 2025 el CEMAE canceló el contrato con Milenium Veladi Corp. por incumplimiento.

Sin embargo, apenas cuatro meses después, el siete de abril de este año, el comandante general del Ejército desautoriza al CEMAE y le concede a la contratista “un periodo máximo de 135 días” para que concluya con el overhaul de los helicópteros Mi-8MTV-1, Mi-171Sh y Mi-171-Sh-P. Es decir, hasta el 26 de agosto de este año.

Tampoco ocurrió.

Lo más sorprendente es que el general Oswaldo Calle lanzó el salvavidas a Milenium Veladi Corp., encontrándose investigado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, por haber participado en la contratación sin licitación y por un monto sobrevalorado, entre otras ventajas, a favor de la compañía panameña en 2024. En esa ocasión, el general Calle era el jefe del Comando Logístico del Ejército (Cologe).

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Reportan anomalías en la entrega de 3 helicópteros Mi reparados por empresa rusa

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“No pueden contratar con otros”

  • Arturo Dueñas entregó copia de una carta del siete de mayo de este año, dirigida al jefe del Comando Logístico del Ejército, general Enrique Garcés Solano, firmada por el vicedirector de NASC, Iván B. Serov
  • Serov advierte que Milenium Veladi Corp. es la única autorizada para reparar helicópteros rusos Mi. Es decir, la compañía que incumple con el contrato de overhaul de las tres aeronaves que están en el CEMAE.

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