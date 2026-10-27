Panamá registra un nuevo sismo de magnitud 5,6 a semanas del terremoto que dejó dos muertos y 26 heridos El reciente movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8 kilómetros y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de la isla de Coiba. No se reportaron daños inmediatos.

Este temblor se registra a solo semanas del terremoto del 9 de octubre, que dejó dos muertos y 26 heridos en el país. | Foto: AFP

Este temblor se registra a solo semanas del terremoto del 9 de octubre, que dejó dos muertos y 26 heridos en el país. | Foto: AFP

Panamá registró un nuevo sismo de magnitud 5,6 el 27 de octubre del 2026, a pocas semanas del terremoto del 9 de octubre que dejó dos personas fallecidas y 26 heridas. El movimiento telúrico ocurrió a las 10.26 a. m., hora local.

Según reportes, el temblor tuvo una profundidad de 8 kilómetros y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de la isla de Coiba. Hasta el momento no se precisaron posibles daños o víctimas relacionados con este nuevo evento sísmico.

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El terremoto de octubre dejó dos muertos y decenas de heridos en Panamá

El sismo del pasado 9 de octubre provocó daños en viviendas e infraestructura, además de dejar dos víctimas mortales y 26 personas heridas, de acuerdo con las autoridades. Tras la emergencia, el Gobierno panameño declaró el estado de emergencia para atender las consecuencias del desastre.

Entre las víctimas se encontraba una mujer de 60 años que sufrió un traumatismo craneal grave durante la evacuación de una escuela en Santiago de Veraguas. La segunda fallecida fue Elena Barría, de 68 años, quien perdió la vida a causa de las lesiones sufridas por el derrumbe de su vivienda.

Panamá se incorporará al sistema de alertas sísmicas de Android

En respuesta a la actividad sísmica, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el país se incorporará al sistema de alertas de terremotos de Android. Esta herramienta utiliza los sensores de los teléfonos móviles para detectar movimientos telúricos y enviar avisos a los usuarios.

Google informó que la disponibilidad del sistema se amplió de 98 a más de 200 países y regiones, entre ellos Panamá y Guatemala. Desde su lanzamiento en 2021, la compañía ha enviado más de 1.000 millones de alertas, con el objetivo de ofrecer información anticipada que permita a las personas tomar medidas de protección.