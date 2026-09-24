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Política

Ejército ocultó incendio de “La Bestia” a senador de la Comisión de Defensa

Muy poco después de que el helicóptero presentó fuego en su interior al despegar, llegó el senador Carlos Caballero León para una inspección programada en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), pero las autoridades militares no le dieron parte del incidente, pese a que la aeronave estaba en el hangar, inoperativa para volar.

El senador Carlos Caballero León durante la inspección de "La Bestia" en el CEMAE: le ocultaron que había sufrido un incendio en el interior. Foto: Ejercito peruano
El senador Carlos Caballero León durante la inspección de "La Bestia" en el CEMAE: le ocultaron que había sufrido un incendio en el interior. Foto: Ejercito peruano
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El lunes 21 de septiembre, durante una visita de fiscalización a las instalaciones del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) en Arequipa, el congresista Carlos Caballero León, integrante de la Comisión de Defensa y Orden Interno, encontró en el hangar el helicóptero Mi-171Sh, con matrícula EP-666, más conocido como 'La Bestia'.

El sábado 12 de septiembre, el comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, en la misma sede del CEMAE, presentó al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, los tres helicópteros reparados por la empresa panameña Milenium Veladi Corp., entre ellos 'La Bestia'.

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Por lo que el senador Caballero preguntó por qué el helicóptero no se encontraba en el cuartel general de la Aviación del Ejército, en el Callao, a un costado del aeropuerto Jorge Chávez, como corresponde.

Le respondieron que había retornado al CEMAE para que la contratista Milenium Veladi Corp. cumpliera con una garantía pendiente. No le dijeron la verdad completa. No le reportaron que 'La Bestia' había sufrido un incendio ese mismo día de la visita de fiscalización.

Llegada del senador Caballero, en el centro, recibido por el jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández (izquierda), el lunes 21 de septiembre de este año. Foto: Ejercito peruano

Llegada del senador Caballero, en el centro, recibido por el jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández (izquierda), el lunes 21 de septiembre de este año. Foto: Ejercito peruano

TAPANDO EL SOL

"Me informaron que los tres helicópteros materia del contrato con la empresa Milenium Veladi Corp., ya fueron recepcionados y asignados a su unidad de origen (la Aviación del Ejército)", relató a La República el senador del Partido del Bien Gobierno, Carlos Caballero León, un mayor general de la FAP en situación de retiro.

Hasta el momento en que fue consultado por La República, el senador Caballero desconocía el incidente con fuego del helicóptero reparado a un costo de US$20,3 millones por Milenium Veladi Corp.

"Sin embargo, sobre el EP-666 ('La Bestia'), que era el único que estaba en el hangar, me indicaron que regresó para una intervención bajo garantía, pero no me detallaron el motivo del reporte y no se mencionó ningún incidente con fuego", informó el senador Caballero a este diario.

“Al verlo en el hangar, no presentaba señales visibles de daño por fuego”.

En efecto, el incendio fue en el interior de la aeronave, “en el compartimento del APU A19 (unidad de potencia auxiliar)", lo que activó el sistema de contra incendios, verificándose luego "la presencia de humo y fuerte olor a quemado", según los reportes a los que tuvo acceso La República.

SIN NOVEDAD, SENADOR

Pero oficialmente, en sus redes sociales, CEMAE solo informó de la visita del senador Carlos Caballero León. No se dijo una palabra del incidente con fuego que dejó en evidencia el deficiente trabajo de overhaul que el Ejército contrató a Milenium Veladi Corp.

El CEMAE únicamente señaló en su cuenta de Facebook: "(El senador Caballero) realizó un recorrido por nuestras instalaciones, conociendo de cerca la infraestructura, capacidades técnicas y el trabajo especializado que desarrolla nuestro personal en beneficio de la Aviación del Ejército".

Y añadió: "Durante su visita, pudo conocer los diferentes talleres, hangares y áreas especializadas, así como las capacidades que permiten al CEMAE contribuir al mantenimiento y recuperación de las aeronaves, garantizando su disponibilidad para el cumplimiento de las misiones institucionales".

No se menciona el grave incendio de 'La Bestia', una situación advertida por los técnicos del CEMAE que se negaron a dar la conformidad a la reparación efectuada por Milenium Veladi Corp. al detectar deficiencias en el cumplimiento del servicio técnico contratado.

AL TÉRMINO DE LA DISTANCIA

Durante la inspección, Caballero estuvo acompañado por el jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, y el subjefe, comandante Renzo Zapata Alania, quienes tienen pleno conocimiento de los informes de los técnicos que cuestionan las labores de reparación mayor (overhaul) y estaban al tanto del incendio de 'La Bestia'.

Pero nada dijeron al senador Carlos Caballero.

Y estaban obligados a hacerlo.

“Como parte de mi labor solicitaré formalmente al Ministerio de Defensa toda la documentación técnica para revisar el caso con detalle”, adelantó el senador Carlos Caballero.

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