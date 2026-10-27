Congreso asegura que devolvió S/270 millones al Poder Ejecutivo y transfirió S/33.6 millones para enfrentar el FEN
El Congreso recomendó al Ejecutivo utilizar los S/270 millones transferidos para adquirir 1.350 camionetas de doble cabina, con el objetivo de que sean empleadas en la lucha contra la inseguridad.
El Congreso de la República anunció que generó ahorros y que, como resultado, transfirió S/270 millones al Poder Ejecutivo. Asimismo, informó que destinó S/33,6 millones a la prevención y atención de los efectos del fenómeno de El Niño. El anuncio fue hecho en conferencia por Miguel Ángel Torres, presidente del Senado, y Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados.
"Desde las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, decidimos poner orden en casa. Hemos eliminado alquileres, racionalizado gastos y administrado cada sol como lo que es: un sol de los peruanos", señaló Torres durante una conferencia de prensa junto a Reto.
Video destacado
KEIKO GASTARÁ MÁS DE 19 MIL DÓLARES EN VIAJE A EL SALVADOR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Según los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el ahorro total supera los S/303 millones. Además, los S/270 millones transferidos al Ejecutivo serían destinados a atender necesidades prioritarias.
- Indecisión del JNE generará vacío de poder en Lima
- Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso
El Congreso recomendó al Ejecutivo utilizar estos recursos para adquirir 1.350 camionetas de doble cabina con tolva, que serían empleadas como patrulleros en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron
Este martes, a las 10.30 a. m., las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron por convocatoria del senador Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. El encuentro se realizó en la sala Miguel Grau Seminario.
La convocatoria se sustentó en el artículo 85 del Reglamento del Congreso, cuyo literal a) establece que se pueden organizar espacios de coordinación entre los miembros de los órganos parlamentarios de ambas cámaras para tratar e informar sobre asuntos de interés del Estado, del Congreso de la República, de las cámaras y de sus respectivos órganos parlamentarios.