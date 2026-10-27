El Congreso de la República anunció que generó ahorros y que, como resultado, transfirió S/270 millones al Poder Ejecutivo. Asimismo, informó que destinó S/33,6 millones a la prevención y atención de los efectos del fenómeno de El Niño. El anuncio fue hecho en conferencia por Miguel Ángel Torres, presidente del Senado, y Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados.

"Desde las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, decidimos poner orden en casa. Hemos eliminado alquileres, racionalizado gastos y administrado cada sol como lo que es: un sol de los peruanos", señaló Torres durante una conferencia de prensa junto a Reto.

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Según los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el ahorro total supera los S/303 millones. Además, los S/270 millones transferidos al Ejecutivo serían destinados a atender necesidades prioritarias.

El Congreso recomendó al Ejecutivo utilizar estos recursos para adquirir 1.350 camionetas de doble cabina con tolva, que serían empleadas como patrulleros en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron

Este martes, a las 10.30 a. m., las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron por convocatoria del senador Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. El encuentro se realizó en la sala Miguel Grau Seminario.

La convocatoria se sustentó en el artículo 85 del Reglamento del Congreso, cuyo literal a) establece que se pueden organizar espacios de coordinación entre los miembros de los órganos parlamentarios de ambas cámaras para tratar e informar sobre asuntos de interés del Estado, del Congreso de la República, de las cámaras y de sus respectivos órganos parlamentarios.