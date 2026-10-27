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Política

Jorge Gavidia descarta sumarse a la bancada Obras tras su salida de Buen Gobierno

El parlamentario rechazó ser considerado un 'tránsfuga' y aseguró que sus discrepancias con la línea del partido llevaron a su alejamiento.

Jorge Gavidia descarta sumarse a la bancada Obras tras su salida de Buen Gobierno
Jorge Gavidia descarta sumarse a la bancada Obras tras su salida de Buen GobiernoFrancisco Erazo/ URPI - LR
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El senador Jorge Gavidia descartó incorporarse a la bancada Obras, luego de su salida del Partido del Buen Gobierno. El parlamentario rechazó la invitación para sumarse al grupo parlamentario y anunció que permanecerá en el Grupo Mixto del Senado.

“Que las tenga abiertas, no hay problema. El tema está en la decisión de entrar. Yo no voy a entrar”, declaró Gavidia a Canal N, en respuesta a la invitación de Daniel Barragán, vocero de la bancada Obras, quien había señalado que las puertas de su agrupación estaban abiertas para recibirlo.

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El senador también explicó sus discrepancias con el Partido del Buen Gobierno respecto al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Gavidia cuestionó la postura de abstención que adoptó la agrupación ante esta solicitud.

“Me preocupó y lo digo abiertamente porque evalué cómo votaron los jóvenes partidarios y cambian de aceptar a votar en abstención, y hay una disciplina que no está bien”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que su salida del partido lo convierta en un 'tránsfuga' o 'traidor'. El parlamentario defendió su decisión y señaló que sus discrepancias con la postura partidaria influyeron en su alejamiento.

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Nieto afirma que se enteró de la renuncia de Gavidia por un asesor

El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló que tenía una reunión pactada con el senador Jorge Gavidia para el lunes 26; sin embargo, el parlamentario no acudió a la cita. Según relató, le envió un mensaje para confirmar el encuentro, pero no obtuvo respuesta.

“Teníamos una reunión pactada pero no llegó. Al rato me llamó uno de sus asesores para decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba informando que estaba entregando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y ahí me di por enterado”, contó la noche del lunes 26 en una entrevista en Willax.

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