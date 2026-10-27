Jorge Gavidia renuncia al Buen Gobierno: senador solo puede unirse a grupo mixto o a una nueva bancada por única vez

Con la renuncia del senador Jorge Gavidia al Partido del Buen Gobierno, el futuro del parlamentario contempla tres escenarios. De acuerdo con el reglamento del Senado, Gavidia tendrá que elegir entre integrarse al grupo mixto —espacio en el que se reunen los senadores disidentes no agrupados— o sumarse a uno de los grupos parlamentarios ya establecidos. Si opta por esta última alternativa, será su único cambio de grupo parlamentario por el periodo 2026-2031.

El artículo 56 del reglamento del Senado, en su literal 'e', establece que este cambio de bancada solo puede realizarse una vez por periodo parlamentario. Para ello, Gavidia deberá presentar formalmente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y esta tendrá que ser aceptada. Además, si Gavidia se incorpora a un nuevo grupo parlamentario durante un nuevo periodo anual de sesiones, no podrá integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

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Artículo 56 del reglamento del Senado.

Si decide no incorporarse a otro grupo parlamentario y opta por formar parte del grupo mixto, Gavidia tendrá una serie de restricciones. En principio, el senador no podrá integrar la Mesa Directiva del Senado. El artículo 60 del reglamento establece que los parlamentarios pertenecientes a este espacio están impedidos de formar parte de dicho órgano.

Del mismo modo, tampoco podrá integrar la Junta de Portavoces. Además, el grupo mixto no cuenta con personal ni oficinas propias, a diferencia de los demás grupos parlamentarios.

Artículo 60 del reglamento del Senado.

Renovación Popular y Obras abren las puertas a Jorge Gavidia

Tras conocerse su intención de renunciar al Partido del Buen Gobierno, representantes de dos grupos parlamentarios han abierto las puertas para que Gavidia pueda sumarse a sus filas: Renovación Popular y Obras.

En el partido de Rafael López Aliaga, el diputado Aldo Bravo aseguró que Gavidia podría incorporarse siempre que respete los principios de la agrupación: "El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido".

Por su parte, Daniel Barragán, senador de Obras, señaló que la posible incorporación de Gavidia a la bancada podría ser evaluada: "Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna".