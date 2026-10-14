Ernesto Zunini sobre el debate de facultades en el Senado: “Se busca desnaturalizar el dictamen aprobado en la Cámara Baja”

Ernesto Zunini sobre el debate de facultades en el Senado: “Se busca desnaturalizar el dictamen aprobado en la Cámara Baja” Foto: Congreso

El diputado del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, advirtió que en el Senado existe la intención de modificar el dictamen aprobado por la Cámara Baja respecto a la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

"Como lo adelantamos desde la Cámara de Diputados, en el Senado se busca desnaturalizar el dictamen aprobado en la cámara baja, y reincorporar materias que ya habían sido rechazadas debido al riesgo que representan para sectores clave como el laboral o ambiental", afirmó el parlamentario.

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Asimismo, Zunini cuestionó la falta de apertura en el desarrollo del debate dentro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, señalando la exclusión de especialistas con posiciones críticas.

"Cambios de última hora e invitaciones que jamás llegaron a los miembros del consejo consultivo que sostienen posturas distintas a las del oficialismo confirman que en la Comisión de Constitución del Senado no existió la disposición de dar lugar a un debate plural ni de escuchar voces divergentes frente a la ampliación de facultades delegadas".

El legislador también señaló que ceder atribuciones del Congreso sin garantías de discusión vulnera la representación parlamentaria. "El Ejecutivo exige más poder, por ello está en la obligación de dar espacio a la pluralidad de voces. Esto implica vivir en democracia, respetar el equilibrio de poderes: ceder capacidades legislativas propias del Congreso sin garantizar un debate abierto desvirtúa el sentido mismo de la representación parlamentaria".

Críticas desde el Senado por desorden y falta de pluralidad

Las advertencias de la Cámara Baja coinciden con los reclamos de la senadora de Del Buen Gobierno, Patricia Iturregui, quien cuestionó el trabajo de la Comisión de Constitución.

La parlamentaria señaló que las reuniones de este grupo de trabajo “[están] mal organizadas, poco transparentes, no ha habido balance de posturas”, y alertó sobre el impacto de las convocatorias con agendas de última hora en la discusión del proyecto.

En esa línea, Iturregui detalló el sesgo en las citaciones a expertos, al precisar que, aunque el comité consultivo cuenta con seis constitucionalistas con opiniones por escrito, la mesa directiva solo citó para intervenir en sala a un especialista.

"Nosotros tenemos un comité consultivo de constitucionalistas y solamente ha venido el doctor García Toma", manifestó.

La senadora también reclamó por la reanudación de las sesiones sin la entrega previa del documento final a los legisladores. "Nosotros hemos sido sorprendidos con agendas de última hora. Ahora nos dicen que mañana la reunión sigue a las cuatro, pero no tenemos el texto todavía que vamos a discutir", concluyó.