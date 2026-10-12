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Política

Giampietri minimiza su altercado con Maraví en el Senado: "No se me elevó ningún ánimo"

El senador se contradijo: primero afirmó que hubo una agresión verbal y luego sostuvo que no hubo agresión, sino una increpación. Además, justificó su actuación con el argumento de que buscaba defender a una senadora.

Giampietri minimiza su altercado con Maraví en el Senado: "No se me elevó ningún ánimo"
Giampietri minimiza su altercado con Maraví en el Senado: "No se me elevó ningún ánimo"Créditos: Mirelia Quispe / URPI-LR
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Este lunes 12 de octubre, el senador de Renovación Popular Francisco Calisto Giampietri llegó a Arequipa y, tras participar en un evento en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Arequipa, respondió sobre su participación en el tenso altercado que protagonizó con el senador Íber Maraví.

Una reportera de La República le preguntó a Giampietri si pediría disculpas a Maraví y a la población por su actuación. También le consultó si consideraba que Maraví debía disculparse. El senador evitó expresar algún tipo de arrepentimiento y rechazó que se le hubieran subido los humos o que se hubiera alterado.

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"Yo no tengo un conflicto con nadie. A mí no se me ha elevado ningún ánimo, simplemente me puse delante del señor Maraví y le dije ¡que te pasa! Porque no creo q exista razón para que una persona pueda agredir verbalmente a otra'"

Senador se contradice

Al principio, el senador defendió su intervención al sostener que las senadoras habían sido víctimas de agresiones verbales por parte de Maraví. Sin embargo, después reconoció que no hubo insultos, sino solo una increpación airada.

Primero, afirmó: "yo me interpuse entre el agresor verbal y la dama para evitar que siga agrediendo verbalmente"

Luego, precisó: "Lo que pasa esque un senador comenzó a insultar, mm no ha insultar sino a increparpar airadamente'"

¿Defiende a todas las damas o solo a algunas?

Giampietri sostuvo que su actuación respondió a la defensa de las damas y aseguró que no permitirá que se les falte el respeto a ninguna.

El altercado comenzó cuando Ruth Luque exponía sobre el tema de la reforma policial y el ministro del Interior la interrumpió y elevó la voz. Ante ello, Íber Maraví salió en defensa de la congresista. Al recordarle al senador que Luque también es una dama, La República le preguntó a Giampietri si la había defendido también cuando Luquie fue interrumpida. El senador minimizó el hecho y respondió:

"Interrumpir una intervención. En el senado es normal eso sucede" señaló

Por otro lado, Giampietri manifestó estar de acuerdo con una reforma institucional, aunque no dejó claro si respaldaría una reforma policial. "La reforma policial tiene que ser de una forma que permita la reinstitucionalizar a la PNP, porque ha sido golpeada en su institucionalidad'.

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