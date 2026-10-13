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Política

Senador de Juntos por el Perú pide que Astudillo renuncie tras su discusión en Constitución

Edyson Morales calificó de "pobre infeliz" al ministro del Interior y sostuvo que pidió en varias ocasiones que la comisión debata el dictamen que enviaron los diputados.

Senador de Juntos por el Perú pide que Astudillo renuncie tras su discusión en Constitución
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El senador de Juntos por el Perú, Edyson Morales, dijo que el ministro del Interior, César Astudillo, debe renunciar por la discusión que tuvo el sábado en la Comisión de Constitución del Senado. "Lo he dicho y lo ratifico, el pobre infeliz del señor Astudillo debe renunciar después de haber generado tremendo acto bochornoso en el Senado", afirmó para Exitosa.

Morales sostuvo que solicitó "múltiples veces" que la comisión discuta el tema de fondo, el dictamen que trajeron los diputados sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Para el parlamentario, el altercado desvió la atención del debate central de la sesión.

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La sesión del sábado fue la continuación de la que empezó el viernes 9 de octubre para evaluar el PL 00013-2026-2031-S, que recoge el pedido de facultades en seguridad ciudadana y fenómeno del Niño. Durante la intervención de la senadora Ruth Luque se cortó la transmisión por una discusión entre el senador Iber Maraví y el ministro del Interior.

Morales no es el único que cuestionó a Astudillo. El senador Alfonso López Chau de Ahora Nación dijo este lunes que "dado el comportamiento actual del ministro del Interior", está "tentado de pedir su interpelación". Respecto al pedido de facultades, López señaló que hay un consenso en aprobar solo los 20 puntos que vienen desde la cámara baja.

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La discusión entre Maraví y ministro del Interior suspendió la sesión por unos minutos

La Comisión de Constitución del Senado suspendió brevemente la sesión del último sábado sobre el pedido de facultades legislativas tras un enfrentamiento entre el senador Iber Maraví de Juntos por el Perú y los ministros de Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez.

Minutos antes, la senadora Ruth Luque había dicho que Astudillo parecía temer reconocer que el país necesita una reforma profunda de la Policía Nacional. También cuestionó si el Estado pretende calificar de "grupo hostil" a quienes protesten. Luego de esa intervención empezó el conflicto que obligó a detener la sesión por varios minutos.

La reunión se había convocado para que el Ejecutivo sustente la proposición legislativa que delega facultades en seguridad ciudadana y fenómeno del Niño, el mismo pedido que aprobó Diputados y remitió al Senado. La agenda incluía la invitación a siete ministros, entre ellos Astudillo y Álvarez, y una conferencia entre comisiones del Senado para recoger la opinión de sus presidentes.

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