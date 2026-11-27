Fuentes del Congreso señalan que la decisión sería una muestra de la cercanía de Gavidia con la bancada del Gobierno. Foto: Congreso

Fuentes del Congreso señalan que la decisión sería una muestra de la cercanía de Gavidia con la bancada del Gobierno. Foto: Congreso

Fuerza Popular retiró a la senadora Marta Moyano de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y cedió su cupo a Jorge Gavidia, quien actualmente integra el Grupo Mixto de la Cámara Alta del Congreso.

El pleno aprobó el cambio en el cuadro de comisiones este viernes 27 de noviembre. La decisión permitió que el parlamentario continúe en este grupo de trabajo, pese a que ya no pertenece a la agrupación por la que llegó al Senado.

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El cambio fue solicitado por la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, mediante un oficio dirigido al oficial mayor del Senado. En el documento, la legisladora comunicó el retiro de Moyano y precisó que su bancada entregaría uno de los cuatro espacios que tenía asignados en la comisión.

La decisión llama la atención por la situación parlamentaria de Gavidia. El senador renunció a su afiliación al Partido del Buen Gobierno el 28 de octubre, luego de votar a favor de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, pese a que su entonces bancada había acordado abstenerse.

Posteriormente, el grupo parlamentario abrió un proceso disciplinario en su contra y resolvió expulsarlo. El 24 de noviembre, Gavidia confirmó su incorporación al Grupo Mixto del Senado.

Fuentes del Congreso señalaron a La República que existe cercanía entre Jorge Gavidia y Fuerza Popular. Esta relación se vería reflejada en la decisión de la bancada fujimorista de cederle uno de sus cupos en la Comisión de Justicia.

Con la modificación aprobada, Gavidia permanecerá en la Comisión de Justicia, aunque su presencia ya no responderá al espacio del Partido del Buen Gobierno, sino al cupo cedido por Fuerza Popular.

El cambio también afectará la conformación de la mesa directiva de este grupo de trabajo: el legislador dejará la vicepresidencia y será reemplazado por Flavio Figallo, quien asumirá el cargo por la representación del Buen Gobierno.