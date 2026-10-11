Diputada de Juntos por el Perú es acusada de discriminación contra niño neurodivergente

Graciela Chipana, diputada de Juntos por el Perú, enfrenta un juicio por presunta discriminación contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA). La denuncia contra la legisladora fue dada a conocer por el programa dominical 'Cuarto Poder'. Por este caso, Chipana podría ser inhabilitada de ejercer un cargo público y, por ello, suspendida de su cargo legislativo.

La acusación tiene como agraviado a un menor de 3 años. El presunto acto discriminatorio habría ocurrido cuando Chipana se desempeñaba como profesora en un centro de educación inicial en Moquegua.

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Según la denuncia, Chipana se habría negado a tener al menor a su cargo. De acuerdo con audios a los que accedió el dominical, la diputada señaló que trabajar con un niño con TEA era desgastante y que requería un trato especial. Asimismo, la docente habría planteado la necesidad de que el menor contara con una persona sombra, término que se utiliza para referirse a quien acompaña al niño durante toda la jornada educativa.

El padre del menor, Ysai Cáceres, señaló que la diputada le dijo que no era posible que le envíen un niño así a su aula. Cáceres también relató que, en una oportunidad, la legisladora impidió que su hijo ingresara al centro educativo.

"La instancia correspondiente está en proceso de investigación. Estoy al pendiente de todo el proceso. En un espacio más imparcial podría explicarlo. Veo que hay una inclinación a perjudicar la imagen", respondió la diputada al ser consultada por el dominical.

Defensa señala que se trata de un malentendido

La defensa de Chipana está a cargo del exfiscal José Domingo Pérez y de Aldo Álvarez Hurtado. Pérez, quien integró el Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que la acusación contra la diputada se originó en un malentendido y que no se pretendía privar al menor de su derecho a la educación.

"Ha habido una mala interpretación de parte de la Fiscalía a la preocupación que sostuvo la profesora en relación con el menor. (…) La profesora señaló que el niño necesitaba una maestra sombra que lo acompañara. Esto no es un acto de discriminación", afirmó José Domingo Pérez al referirse a la acusación contra Chipana.