Senador de JP cuestiona a Astudillo por confrontación en la Comisión de Constitución: “No se puede permitir estas actitudes”

El senador cusqueño Wilfredo Verano, de Juntos por el Perú (JP), cuestionó la actitud del ministro del Interior, Astudillo, durante el enfrentamiento registrado en la Comisión de Constitución del Senado. Rechazó que un debate político termine en expresiones violentas y posibles agresiones físicas contra un parlamentario. “No se puede permitir estas actitudes frente a un debate”, manifestó, al expresar su solidaridad con el senador Iver Maraví.

Verano también se refirió a las expresiones de la presidenta Keiko Fujimori sobre el incidente y señaló que sus declaraciones deben contribuir a calmar la situación y no a profundizar la confrontación política. El senador consideró necesario que las autoridades actúen con responsabilidad y respeto institucional ante cualquier discrepancia.

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Verano sostuvo que la discusión estuvo relacionada con los cuestionamientos a la falta de decisión para reestructurar la Policía Nacional frente al avance de la delincuencia. Afirmó que, si bien existen buenos efectivos policiales, también habría integrantes vinculados con organizaciones criminales, por lo que consideró urgente una reorganización de la institución.

Añadió que la lucha contra la inseguridad también requiere revisar el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial.