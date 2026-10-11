Giannina Avendaño: "El fujimorismo está fuera de sus casillas porque no tiene el manejo de las comisiones"

¿Siente que en esta semana su bancada consiguió lo que quería o han salido un poco chamuscados?

Bueno, JP mantuvo una posición fundamentada en el análisis concreto del pedido de facultades, de los 66 pedidos. Y en el predictamen que se presentó en la Comisión de Constitución se reseñaba con exactitud por qué no debía aceptarse cada uno de estos puntos. Y por eso fue nuestra negativa. Porque no fue una negativa solo por decir no, que es la narrativa que quiere mostrar el oficialismo, dicen que es una negación porque somos revanchistas o porque vamos en contra del gobierno. No, aquí nosotros estamos ejerciendo nuestra labor de representación y de evaluación.

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Sin embargo, no convencieron a ninguna otra bancada.

Sí, pero lo que hay que comprender es que este análisis que nosotros hemos realizado también ayudó a que el resto de las bancadas, también de oposición, perciban y constaten que la propuesta legislativa vulneraba muchos aspectos de la Constitución y por eso había diferentes materias por las cuales no se debían otorgar las facultades. Está el tema de los recursos hídricos, casos de materia laboral, de materia ambiental, ordenamiento territorial, o la militarización en el país, que nosotros pusimos en evidencia.

De los 20 puntos que se han aprobado, ¿cuáles diría usted que no era necesario que pasaran por el pedido de facultades, que el gobierno podía solucionar sin necesidad de recurrir al Congreso?

Por ejemplo, los bonos. Hay unos bonos habitacionales de viviendas en riesgo que antes se han dado, que son regulaciones que salen directamente con decreto supremo, una vez declarada una emergencia. Entonces, no se necesita de ninguna ley especial para que el Ejecutivo pueda disponer del otorgamiento de bonos a las personas afectadas por el Fenómeno del Niño.

¿Usted siente que en el tema de materia de seguridad ciudadana no les explicaron qué es lo que querían o que, en todo caso, el texto no decía concretamente qué es lo que esperaban lograr con las facultades?

No lo explicaron ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior, cuando se presentaron, en varias oportunidades, ni cuando fue a la interpelación que le hicieron. Recuerde usted que pidieron incluso que la sesión sea reservada, nosotros esperábamos que en esa sesión pudieran explicar los alcances de una estrategia real contra la criminalidad. Lo único que nosotros advertimos en la propuesta legislativa es que se quiere echar mano de la presencia de los militares en las calles, al margen de las declaraciones de emergencia. La Constitución señala que la participación de las Fuerzas Armadas, en el caso del orden interno, solamente se da en situaciones de emergencia declaradas, porque el orden interno le corresponde a la Policía Nacional. Pero ahora, en la propuesta legislativa dice: Bueno, ya no queremos que solamente sea en situaciones de emergencia, sino como una cuestión normalizada. Y es algo que nunca nos lo dijeron en las sesiones y que recién ahora está saliendo

¿Qué es lo más irregular que usted vio en el debate de las facultades en el Pleno?

A ver, se presentó ante el Parlamento el dictamen en mayoría, que son dos materias y 20 propuestas. A la par tuvimos dos dictámenes en minoría, uno del Ejecutivo, con 50 puntos y varias materias, que no solo se circunscribía al Niño o a la seguridad, sino que incluía todo, agricultura, minería, trabajo. Y finalmente estaba el dictamen en minoría de Juntos por el Perú, que pedía el archivamiento de todo. Con eso empezamos el pleno. Sustenté el dictamen de mayoría, eso se tenía que votar, y hay que decir que, a ese dictamen, el de mayoría, en el interín, el fujimonismo empezó a incluirle diferentes modificaciones a artículos, incorporaciones. Fueron 16.

¿Al de mayoría?

Al de mayoría.

Pero ellos no lo habían firmado, ¿cómo podían incorporar cosas?

Es que se puede, se puede hacer, pero en realidad no había un ánimo en las bancadas de poder incluir esas materias. Por eso es que al final, yo le pido a la presidencia y a los diputados que sometan a votación el dictamen como estaba, sin cambios, porque finalmente recogía un consenso mayoritario de bancadas. No se aprobó en un primer momento. Luego correspondía debatir el dictamen en minoría del fujimorismo, con sus 50 puntos. Pero luego salieron con que ya no eran 50 puntos, sino que estaban retirándolo y que presentaban otro, con 30 puntos. Pero este documento era totalmente irregular porque los dictámenes en minoría tienen que ingresar siempre en el proceso del debate y con la firma del secretario técnico de la comisión de Constitución.

Apareció por arte de magia, dice usted.

Fue presentado en la Cámara, en la Mesa Directiva de la Cámara, pero nunca entró por el canal que correspondía. Por lo tanto, no tenía ninguna validez.

Diputada, ¿es cómoda la convivencia con el fujimonismo? Se lo digo porque han querido censurarla de la presidencia de la Comisión de Constitución. Y además hay videos que se han viralizado en los que los congresistas fujimoristas se exaltan, le dicen qué debe hacer en la conducción de su mesa.

Bueno, es que el fujimorismo siempre ha sido así. Claro, ahora están totalmente fuera de sus casillas porque no tienen el control de lo que ellos siempre han pensado que era suyo. O sea, creían que el Congreso era suyo, desde el manejo de la Mesa Directiva, las comisiones, sobre todo la Comisión de Constitución.

Su comisión.

Que siempre tuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que eso los exalta mucho, demasiado, y la gente lo ve.

Usted los exalta.

De repente yo los exalto, pero yo me dedico a conducir la mesa como creo que se tiene que hacer en el marco del reglamento y las normas. Entonces, tendrán ellos que aprender a convivir en democracia.

¿Y diría que lo ha hecho bien como presidenta de su grupo?

Yo diría que soy bastante más tolerante de lo que yo pensaba. Yo soy consciente de que la presidencia de una comisión tiene que tratar de ponderar cada situación y debo tratar de llevarla para que se conduzca y lleguemos a resultados. A veces ese tipo de acciones, como las que hace el fujimorismo, pretenden obstaculizar los resultados que podemos tener.

¿Reconocería que hubo una demora en obtener los dictámenes sobre el pedido de facultades?

La demora es si la contamos en función del plazo que establece actualmente el reglamento, porque antes, ojo, no había plazo.

Pero ahora sí.

Pero acuérdese. A Pedro Castillo, cuando le dieron las facultades, se demoraron dos meses en el proceso. Pero además hay que entender que cuando se estima un plazo regular, estándar, también debe ser para pedidos estándar. Y en este caso hemos tenido uno de los pedidos de facultades más grandes de la historia. O sea, eran ocho materias, sesenta y seis pedidos, y cada pedido tenía subdivisiones.

Ahora lo que sigue es el debate en el Senado. ¿Confía en que van a respetar lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados?

Nosotros no confiamos en el fujimorismo, y eso lo dije yo en la Cámara de Diputados, en el Pleno de Congreso. ¿Qué va a ocurrir? Va a depender mucho de la defensa que hagan los bloques de oposición sobre cada uno de los puntos. Ahora, lo que se ha visto es que el día de hoy (viernes) han citado nuevamente a los ministros para explicar sus propuestas. ¿En qué sentido? De repente en el sentido de ampliar las materias. No lo sé. Lo cierto es que el fujimorismo, en el último debate, quiso ampliar materias. ¿Y con qué objetivo? El reglamento del Congreso señala que la evaluación que se hace sobre lo aprobado por los diputados es sobre materias. Entonces, la intención era colocar una materia para que de ahí pueda desdoblarse, incorporarse y hacer mucho más.

Ahora, este debate va a ser importante porque va a ser un termómetro de cómo funciona la bicameralidad, de si en el Senado piensan que la Cámara de Diputados es importante, es valiosa o solamente es una mesa de partes para ellos.

Yo creo que ahí ambas cámaras estamos con la expectativa de ver cómo resolvemos, esperando que ninguna sea una mesa de partes.

¿Es militante de Juntos por el Perú o es una invitada?

Soy militante, soy dirigente nacional.

Vaya. ¿Y qué siente de lo que ha pasado en las elecciones subnacionales? O sea, JP llegó a la segunda vuelta con muchas posibilidades de ganar la presidencia, pero en esta última elección apenas han ganado un gobierno regional.

Y 70 gobiernos locales.

Bueno, igual es bastante menor a lo que obtuvieron en abril. ¿Qué siente? ¿Por qué se diluyó su voto?

A ver, lo que yo creo es que hubo ahí un desfase de acciones para poder lograr una inscripción general de candidaturas. Porque no alcanzamos a inscribirnos en gran parte del país.

Que además son zonas en las que tuvieron buena votación.

Exactamente, no tuvimos candidaturas allí.

¿Pero cómo se entiende eso?

Sí, yo sé. Hay que hacer un mea culpa sobre esa situación. Yo creo que se sumó el hecho de que salíamos de una campaña presidencial y una segunda vuelta que nos distrajo, porque han sido procesos que han ido casi juntos.

¿Siente que fueron derrotados?

No puedo decir que fuimos derrotados, porque no presentamos candidaturas en muchos lugares en los que tuvimos realmente una votación alta en las elecciones presidenciales. En Ayacucho, por ejemplo, no tuvimos candidatos.

Para darse golpes de cabeza, ¿no?

Sí, sí. Allí hay que hacer una autoinculpación por eso.