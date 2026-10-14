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Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares

La mandataria precisó que "la revisión ya está en marcha" y que los próximos textos escolares saldrán "sin ningún tipo de ideología".

Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares
Keiko Fujimori anuncia "recorte de ideologías" en textos escolares
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Keiko Fujimori anunció que la reforma en educación no solo incluye recorte de cabello obligatorio, sino “recorte de ideología” en los textos escolares. Para esto, explicó, ya se realiza una revisión de los materiales educativos.

El anuncio llegó durante un evento en Breña (Lima) en el que la mandataria acudió junto al ministro de Educación para presentar el plan de distribución de materiales educativos para el 2027.

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Mencionó que muchas personas cuestionaron la medida de corte de cabello obligatorio, resaltó que es una decisión irreversible y que no se trata de la única medida tomada en materia educativa.

“Así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares", manifestó.

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