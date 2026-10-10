Keiko Fujimori, rodeada de militares, dice que agredieron a su ministro en el Senado: "Le expreso mi total respaldo"

Fujimori se pronunció sobre el altercado entre el ministro Astudillo y el senador Maraví de Juntos por el Perú. Foto: captura de pantalla

Fujimori se pronunció sobre el altercado entre el ministro Astudillo y el senador Maraví de Juntos por el Perú. Foto: captura de pantalla

Keiko Fujimori respaldó al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado que protagonizó con el senador Iber Maraví durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado. La mandataria calificó de lamentables los hechos y aseguró que el titular del sector fue agredido verbalmente. “Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía”, declaró.

La presidenta dio estas declaraciones este sábado 10 de octubre en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia. En la actividad participaron el premier Luis Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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Fujimori también respondió a las críticas con una frase dirigida a quienes cuestionan a su Gobierno: “Los perros ladran, es una señal que estamos avanzando”. La mandataria no detalló qué expresiones específicas consideró una agresión contra Astudillo ni se refirió a los cuestionamientos que originaron la discusión en el Parlamento.

Iber Maraví y César Astudillo protagonizaron una discusión que obligó a suspender la sesión del Senado

El incidente ocurrió durante el debate de la Comisión de Constitución sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La senadora Ruth Luque cuestionó la posición del ministro del Interior sobre una reforma de la Policía Nacional y preguntó si el Gobierno pretendía calificar como grupo hostil a las personas que participaran en protestas.

Tras la intervención de Luque, Iber Maraví reclamó a Astudillo por interrumpir a la legisladora. El senador también cuestionó la actitud del ministro y denunció que el legislador José Giampietri se acercó de forma amenazante. Maraví sostuvo que hubo una intención de confrontación física durante el intercambio.

La tensión obligó a suspender la sesión por unos minutos. Después de la pausa, el presidente de la comisión, Carlos Mesía, pidió verificar la presencia de los integrantes para reanudar el debate. La discusión ocurrió mientras el Ejecutivo busca que el Congreso le otorgue facultades para aprobar medidas sobre seguridad ciudadana y otras materias incluidas en su solicitud.