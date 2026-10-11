Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) se pronunció sobre la reacción del ministro César Astudillo durante la última sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Consultada sobre la respuesta del titular del Interior, Luque señaló que esta pudo estar motivada por un rechazo a cualquier crítica posible arraigado en su formación castrense.

“Mi expresión se enmarcó en ciertos casos que se han presentado en el país: los asesinatos en la zona de Colcabamba y la situación del adolescente en la comisaría. Luego dije que pareciera que le tienen miedo. Mi hipótesis es que esa afirmación fue tomada como una interpelación. Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado ni interpelado y que mira con desdén el rol que debe tener la ciudadanía civil, especialmente en la reforma policial”, indicó la congresista a La República.

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En la última sesión, Astudillo protagonizó un conato de bronca con el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú). El senador y también militar en retiro Francisco Giampietri participó en el incidente. Los hechos ocurrieron poco después de que Luque afirmara que era necesaria una reforma policial profunda y que el ministro “tenía miedo” de reconocerlo. Al respecto, la congresista señaló que otro posible detonante de la reacción habría sido el hecho de que una mujer cuestionara al titular del Interior.

“Muchas veces esconden machismo y misoginia cuando habla una mujer política. Que una mujer los cuestione no es bien recibido por un hombre con esa mentalidad, especialmente en un sector policial que, además, tiene un enfoque particular sobre la seguridad. Una mujer que probablemente no es del ámbito con el que ellos suelen dialogar, con ese tono y esa afirmación, genera una repercusión en la forma en que ellos miran su relación con una política que no viene de su entorno. Siento que hay un talante misógino y que esto evoca el machismo y el cuestionamiento a una lógica patriarcal que existe precisamente en los sectores militares y castrenses, que es donde más se apoya este Gobierno”, indicó.

Sobre la reforma policial

La congresista sostuvo que existen distintas formas de entender la reforma policial entre los actores políticos. Para Luque, esta política debe renovar las jerarquías, los mecanismos de control y los procedimientos de la institución.

“Para mí, la reforma policial consiste en transformar desde la raíz cómo funciona esa institución: quién la controla, cómo investiga los delitos y ante quién responde. Es claro que, para el Gobierno, la reforma la tiene que hacer la propia Policía o los altos generales. Yo discrepo, porque una institución que está en primer contacto con la población no puede reformarse solo con policías. Ahí está una de mis diferencias con el enfoque que se está planteando”, afirmó.

Además, señaló que deben tenerse en cuenta las particularidades culturales de cada territorio y el respeto a los derechos humanos.

“Cada territorio exige un tipo de policía distinto, tanto en las investigaciones como en las lógicas de presencia delictiva, especialmente en zonas rurales. Está también el tema de los derechos humanos. En mi opinión, se resisten a asumir que se necesitan protocolos claros y estrictos sobre el uso de la fuerza, supervisión independiente y mecanismos muy claros para investigar abusos y vulneraciones de derechos humanos, de los que esta institución no está exenta, porque tenemos casos concretos”, manifestó.

“Hay una muestra del autoritarismo propio del fujimorismo”

Tras el incidente en la Comisión de Constitución del Senado, Keiko Fujimori salió en defensa del ministro Astudillo. La senadora de Ahora Nación consideró que esta intervención evidencia la falta de voluntad para promover un diálogo democrático entre las partes.

“Hay una muestra del autoritarismo propio del fujimorismo. No tienen ninguna intención, y nunca ha sido su decisión política, de generar un diálogo democrático. Claramente, lo que lograron en Diputados va en la dirección de incorporar todos los temas que, desde su evaluación, consideren que pueden sacar adelante con su mayoría en el Senado”, sostuvo.

Además, Luque comparó la gestión inicial de Fujimori con la de otros gobiernos en materia de seguridad: “Esta performance de la señora Keiko Fujimori me recuerda mucho a las de Dina Boluarte y José Jerí, que intentaban mostrar una figura supuestamente dura frente a la delincuencia, cuando su mensaje iba dirigido más bien a la oposición, a los sectores que les estamos exigiendo resultados y que presenten planes, y que no utilicen estas imágenes de orden cuando, en realidad, hoy no tenemos absolutamente ningún resultado”, afirmó.

En contra de la delegación de facultades

En medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Gobierno en la Cámara de Senadores, la congresista señaló que las prácticas del fujimorismo le impiden confiar en el uso que haría de estas atribuciones.

“He estado cinco años en el Parlamento frente al fujimorismo y no he visto ninguna muestra, en este tiempo, de que generen puentes honestos, sinceros y democráticos. Lo he dicho de manera clara en varios espacios de análisis, e incluso en mi bancada. Pretender que uno tiene que entregarle al fujimorismo, sin control político, la confianza de que van a respetar las reglas es, para mí, una ilusión política”, afirmó.

Al igual que su compañera de bancada Mirtha Vásquez, Luque sostuvo que no estaría de acuerdo con votar a favor de la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori: “Lo que quieren es una ciudadanía disciplinada, una minoría que no alce la voz. Ese es el mensaje que me quedó clarísimo en la última sesión. Y no voy a dar ninguna delegación de facultades bajo términos en los que el fujimorismo sigue siendo exactamente el mismo”, concluyó.