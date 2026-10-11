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Política

Carlos Mesía anuncia cambios al dictamen de facultades: “Hay que incorporar algunas cosas”

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado aseguró que existen "vicios de forma" en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Mesía señaló que habría cambios en el dictámen aprobado por la Cámara de Diputados | Composición: LR.
Mesía señaló que habría cambios en el dictámen aprobado por la Cámara de Diputados | Composición: LR.
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Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que el dictamen sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo incluirá nuevas materias. En diálogo con Exitosa, Mesía indicó que se habían identificado algunos «vicios de forma» en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

"Hay que incorporar algunas cosas y perfeccionar otras. Hay vicios de forma que han quedado evidenciados en el debate", señaló el titular del grupo de trabajo de la Cámara Alta a la emisora.

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Se espera que el dictamen sobre el pedido de facultades legislativas sea debatido y votado en la Comisión de Constitución en los próximos días. De ser aprobado, pasará al Pleno del Senado, donde será discutido y votado.

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Sobre el incidente en la Comisión de Constitución

Respecto al incidente ocurrido en la última sesión del grupo de trabajo que preside, en la que el ministro César Astudillo y los senadores Iber Maraví y Francisco Giampietri protagonizaron un desencuentro, Mesía aseguró que el asunto estaba superado y que correspondía centrarse en el debate.

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Además, sostuvo que varios senadores estaban a favor de incorporar más materias al pedido de facultades legislativas.

"Lo importante es que después del incidente siguió el debate y hemos llegado a varios consensos. Muchos de los senadores que eran reacios a modificar materias, con la exposición de los ministros están reflexionando y creo que nos ayudarán a colocar más materias", indicó.

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