Una feroz tormenta azota EE. UU. durante el Día de Acción de Gracias: más de 900.000 usuarios están sin electricidad y cientos de vuelos fueron cancelados El mal tiempo también provocó la cancelación de 419 vuelos y retrasos en 1.800 más, afectando aeropuertos clave y obligando a reprogramar el desfile de Macy's, un evento emblemático del feriado.

Una intensa tormenta azota varias regiones de EE. UU. en el Día de Acción de Gracias, complicando los desplazamientos de millones de personas y generando caos en el transporte.

Una intensa tormenta azota varias regiones de EE. UU. en el Día de Acción de Gracias, complicando los desplazamientos de millones de personas y generando caos en el transporte. Foto: France 24

Una fuerte tormenta afecta a varias regiones de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias y ha complicado los desplazamientos de millones de personas. El fenómeno, que se extiende desde Missouri hasta Nueva York, provocó inundaciones, cortes de electricidad y restricciones en importantes vías de transporte.

Según CNN del jueves 26 de noviembre, más de 900.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico en distintos estados. Además, las condiciones meteorológicas ocasionaron la cancelación de cientos de vuelos y retrasos en numerosos aeropuertos, mientras los equipos de emergencia atendían distintas situaciones.

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Inundaciones, nevadas y cortes de electricidad afectan a varios estados de EE. UU.

Pensilvania, Virginia y Missouri figuran entre los estados más afectados por las interrupciones eléctricas, con más de 213.000, 150.000 y 120.000 usuarios sin servicio, respectivamente. En el área de St. Louis, unos 123.000 hogares y negocios quedaron sin electricidad, por lo que la empresa Ameren advirtió que las reparaciones podrían prolongarse durante varios días.

Las intensas lluvias también provocaron inundaciones en localidades de Virginia y Maryland, donde los equipos de emergencia realizaron rescates acuáticos. En Norfolk se reportaron 39 intervenciones, mientras que en Poquoson cinco personas fueron rescatadas de sus viviendas; además, las nevadas dejaron acumulaciones de hasta 35 centímetros en algunas zonas de Missouri.

Cientos de vuelos cancelados y restricciones en puentes por la tormenta

El transporte aéreo también sufrió las consecuencias del mal tiempo. De acuerdo con FlightAware, al menos 419 vuelos con origen, destino o tránsito en Estados Unidos fueron cancelados durante el jueves, mientras que otros 1.800 registraron retrasos. Los aeropuertos de Baltimore-Washington, LaGuardia y John F. Kennedy estuvieron entre los afectados.

Las autoridades también restringieron el tránsito de determinados vehículos en puentes de Nueva York y Nueva Jersey debido a los fuertes vientos. En medio de estas condiciones, el tradicional desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias fue aplazado por primera vez en su historia y reprogramado para el sábado.