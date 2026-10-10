Segunda vuelta regional: Somos Perú lidera en seis de las 15 regiones que definirán a sus gobernadores

La segunda vuelta regional se realizará el próximo domingo 6 de diciembre en 15 regiones del país. Según los resultados de la ONPE hasta el último conteo realizado por La República, Somos Perú ocupa el primer lugar en seis de ellas: Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Loreto.

Ninguna de estas fórmulas superó el 30% de los votos válidos, por lo que la elección de gobernador y vicegobernador deberá definirse en una nueva votación.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) modificó la fecha prevista inicialmente para el 29 de noviembre, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtiera que necesitaba más tiempo para organizar la jornada.

Además de Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) encabeza los resultados en Áncash, Piura y Tacna. Podemos Perú, por su parte, aparece entre los dos primeros lugares en cinco regiones: Áncash, Junín, La Libertad, Pasco y Piura.

La revisión de las actas observadas y las audiencias de recuento forman parte de las tareas pendientes antes de la proclamación oficial de los resultados. Loreto es la única región de la tabla que todavía registra actas pendientes de contabilización. En Cusco, el caso de Verónika Mendoza requiere una revisión aparte por la estrecha diferencia respecto del mínimo legal para ganar en primera vuelta.

Segunda vuelta regional: qué partidos disputarán las elecciones

Somos Perú no solo ocupa el primer lugar en seis regiones, sino que también figura en el segundo puesto de Moquegua y Tumbes. Así, el partido aparece entre las dos primeras posiciones en ocho de las 15 circunscripciones incluidas en la tabla. Su presencia abarca regiones del norte, centro y sur del país.

Alianza para el Progreso encabeza los resultados en Áncash, Piura y Tacna, y ocupa el segundo lugar en Cajamarca, Junín y Loreto. Podemos Perú también aparece entre las dos primeras candidaturas en cinco regiones.

En La Libertad, la diferencia entre Somos Perú y Podemos Perú es de apenas 0,298 puntos porcentuales, mientras que en Junín ambos partidos ocupan el segundo y primer lugar, respectivamente.

Otras organizaciones encabezan los resultados en distintas regiones. Fuerza Arequipeña ocupa el primer puesto en Arequipa; Acción Popular, en Moquegua; el Frente de la Esperanza, en Pasco; ASI-Juntos por el Perú, en Puno; y Fe en el Perú, en Tumbes. En Amazonas, el segundo lugar corresponde a Amazonense Unidos al Campo.

Loreto es la única región con actas pendientes de contabilización

Loreto registra el menor avance de la ONPE entre las 15 regiones que tendrán segunda vuelta. De acuerdo con la tabla electoral, se había contabilizado el 90,310% de las actas y quedaban 12 pendientes. La región también acumulaba 251 actas observadas, la cifra más alta entre las circunscripciones incluidas en el cuadro.

El JNE estableció el 11 de octubre como fecha límite para que la ONPE entregue todas las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de revisar esos casos. Además, fijó el 28 de octubre como plazo máximo para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos.

En las otras 14 regiones, el avance de contabilización ya supera el 96%. Pasco registró el mayor porcentaje, con 99,620%, seguido de Arequipa, con 99,165%, y Junín, con 99,158%. Sin embargo, el avance del conteo no reemplaza la resolución de las actas observadas ni la proclamación oficial de los resultados.

Cusco: Verónika Mendoza sigue en primer lugar, pero la elección aún no estaba definida

En Cusco, Verónika Mendoza, candidata de la Alianza Electoral Venceremos, figuraba en el primer lugar en el reporte de la ONPE hasta el 7 de octubre. La candidatura superaba por un margen estrecho el 30% de los votos válidos, el mínimo que establece la Ley de Elecciones Regionales para ganar en primera vuelta.

Otro factor era la exclusión de Edy Cuellar, candidato a gobernador regional por Progresemos. El JNE confirmó la decisión electoral debido a una condena por difamación agravada y dispuso que los votos de esa organización se consideraran nulos. El cambio en el cálculo de los votos válidos podría modificar los porcentajes de las demás candidaturas.

El JEE de Cusco cuenta con 45 actas observadas pendientes de resolución. Debido a la estrecha diferencia respecto del mínimo legal, el resultado dependía de las decisiones electorales y del recálculo de los votos válidos.