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Política

JNE cambia la fecha para la segunda vuelta regional: ahora será el 6 de diciembre

La fecha responde a la advertencia de la ONPE sobre los plazos administrativos y logísticos necesarios para organizar la jornada electoral. El organismo señaló que no podía garantizar el proceso antes de ese domingo.

JNE cambia la fecha para la segunda vuelta regional: ahora será el 6 de diciembre
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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó que el domingo 6 de diciembre se realizará la Segunda Elección Regional 2026 en las circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador obtenga al menos el 30% de los votos válidos. La fecha permitirá que los organismos electorales completen las actividades necesarias para el desarrollo de la jornada.

La decisión responde a la posición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que advirtió que no podía organizar la segunda vuelta regional antes de esa fecha debido a los plazos de los procedimientos administrativos y las operaciones logísticas. El jefe interino de la entidad, Bernardo Pachas Serrano, expuso estos argumentos ante el Pleno ampliado del JNE.

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El organismo electoral había establecido inicialmente el domingo 29 de noviembre como fecha para la eventual segunda vuelta regional. Sin embargo, la ONPE sostuvo que adelantar la jornada respecto del 6 de diciembre reduciría el tiempo disponible para cumplir con las etapas de contratación, impresión de cédulas y preparación del material electoral.

La segunda elección regional definirá a los gobernadores y vicegobernadores de las circunscripciones donde ninguna fórmula alcance el porcentaje mínimo establecido por la Ley de Elecciones Regionales. Las nuevas autoridades regionales asumirán sus cargos el 1 de enero de 2027.

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JNE estableció plazos para resolver las actas observadas

El JNE también dispuso medidas para agilizar la revisión de las actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Entre ellas, requirió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) la totalidad de estas actas hasta el domingo 11 de octubre, a fin de que puedan emitir los pronunciamientos correspondientes.

Asimismo, el organismo electoral fijó el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos. Estas actuaciones forman parte de las etapas necesarias para determinar los resultados oficiales y establecer en qué circunscripciones corresponde una segunda elección regional.

El JNE también habilitó los sábados, domingos y feriados para las actuaciones jurisdiccionales y administrativas vinculadas con la resolución de actas observadas, el recuento de votos y la proclamación de resultados.

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