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Política

Senadores Calisto Giampietri e Iber Maraví casi se van a los golpes en debate por las facultades del gobierno

El enfrentamiento entre los senadores Calisto Giampietri e Iber Maraví ocurrió durante la sesión de la Comisión de Constitución, que recibió a ministros del Gobierno para sustentar el pedido de facultades legislativas en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

Senadores Calisto Giampietri e Iber Maravi casi se van a los golpes en debate por las facultades del gobierno
Senadores Calisto Giampietri e Iber Maravi casi se van a los golpes en debate por las facultades del gobiernoComposición LR
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Los senadores Calisto Giampietri de Renovación Popular e Iber Maraví de Juntos por el Perú protagonizaron un tenso enfrentamiento que casi termina a golpes durante el debate del pedido de facultades legislativas del Gobierno en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente interrumpió la sesión, convocada para evaluar las medidas que el Ejecutivo pretende aprobar en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

Minutos antes, la senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, cuestionó al titular del Interior por su posición frente a una reforma de la Policía Nacional. "Parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir hacia una reforma policial profunda en el país", señaló durante su intervención. La legisladora también preguntó si el Estado pretendía calificar como grupo hostil a un grupo de personas que participara en una protesta.

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La sesión también registró un enfrentamiento entre Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo, y el de Justicia, Ernesto Álvarez. La discusión llevó a la suspensión temporal de la reunión, que tenía como objetivo recoger los argumentos del Gobierno sobre la delegación de facultades legislativas.

La Comisión de Constitución fue convocada para escuchar la sustentación de la propuesta legislativa que la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado. El pedido contempla facultades para legislar en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño, además de la participación de siete ministros y representantes de distintas comisiones parlamentarias.

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