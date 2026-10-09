Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación

Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación Composición LR

Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato de Ahora Nación, fue elegido virtual alcalde del distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha en Huánuco, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Obtuvo 229 votos, el 34,540% de los votos válidos, con el 100% de las actas contabilizadas por la ONPE.

Simeón Flores superó por 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, del partido Renovación Popular, que sumó 204 sufragios (30,769%). Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, quedó tercera con 187 votos (28,205%), a 42 del primer lugar. El resultado debe ser proclamado por el Jurado Electoral Especial (JEE).

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Resultados ONPE

En Queropalca se emitieron 707 votos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos. Alianza para el Progreso obtuvo 35 votos (5,279%) y el Partido Democrático Somos Perú, ocho (1,207%).

La ONPE contabilizó las tres actas del distrito y ninguna fue enviada al JEE ni quedó pendiente, según el reporte de su página web.

Un nombre que llamó la atención

El nombre del candidato coincide con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos dictadores del siglo XX. Simeón Flores tiene 45 años y nació en Queropalca, según su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde figura como candidato inscrito. Ahora Nación también presentó seis candidatos a regidor en el distrito.

Según su hoja de vida en Voto Informado, nació el 6 de agosto de 1981 en Queropalca y tiene 45 años. Declaró estudios de primaria y secundaria, sin formación universitaria ni técnica. En la misma hoja de vida se indica que renunció a Fuerza Popular en 2025. Un año después postuló por Ahora Nación de Alfonso López-Chau.