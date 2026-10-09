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Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación

El candidato obtuvo 229 votos (34,540%) con el 100% de actas contabilizadas por la ONPE y superó por 25 votos al segundo. Falta su proclamación oficial.

Hitler Mussolini es el virtual alcalde del distrito de Queropalca, en Huánuco, por Ahora Nación
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Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato de Ahora Nación, fue elegido virtual alcalde del distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha en Huánuco, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Obtuvo 229 votos, el 34,540% de los votos válidos, con el 100% de las actas contabilizadas por la ONPE.

Simeón Flores superó por 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, del partido Renovación Popular, que sumó 204 sufragios (30,769%). Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, quedó tercera con 187 votos (28,205%), a 42 del primer lugar. El resultado debe ser proclamado por el Jurado Electoral Especial (JEE).

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En Queropalca se emitieron 707 votos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos. Alianza para el Progreso obtuvo 35 votos (5,279%) y el Partido Democrático Somos Perú, ocho (1,207%).

La ONPE contabilizó las tres actas del distrito y ninguna fue enviada al JEE ni quedó pendiente, según el reporte de su página web.

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Un nombre que llamó la atención

El nombre del candidato coincide con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos dictadores del siglo XX. Simeón Flores tiene 45 años y nació en Queropalca, según su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde figura como candidato inscrito. Ahora Nación también presentó seis candidatos a regidor en el distrito.

Según su hoja de vida en Voto Informado, nació el 6 de agosto de 1981 en Queropalca y tiene 45 años. Declaró estudios de primaria y secundaria, sin formación universitaria ni técnica. En la misma hoja de vida se indica que renunció a Fuerza Popular en 2025. Un año después postuló por Ahora Nación de Alfonso López-Chau.

JNE.

JNE.

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